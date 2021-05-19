Зеленый цвет, с разрезами или ставка на эстетику преппи: как будут носить весной-2021 юбки миди по версии Миланской недели моды

По данным Недели моды в Милане, в этом году будут носить юбки миди, прямые и в форме трапеции, с разрезами спереди или сбоку. Это одна из самых модных тенденций 2021 года. Они подойдут женщинам с разным типом фигуры. Такие фасоны способны сгладить некоторые ее недостатки.

Разнообразие юбок ниже колена

Данные юбки – показатель хорошего вкуса и элегантности. Они актуальны всегда. Их носили до сих пор однотонными. В этот сезон эффектность таких юбок будет достигаться путем подбора соответствующего материала, кроя и разнообразным деталям. В миланских коллекциях преобладают зеленый цвет, сдержанные разрезы и ставка на эстетику преппи.

Вязаные юбки миди

В зимний и весенний период эти модели станут модными в различных оттенках коричневого, серого, черного и цвета слоновой кости, а также нейтрального и розового для более молодых девушек. Можно комбинировать с такой юбкой кожаную куртку на талии или вставки ниже бедра, вязаный топ.

Вариант одежды из натуральной кожи

Широкие кожаные юбки или с минимально расклешенным кроем со складками предлагает Миланский Дом моды. Используются разные цвета: желтый, бордовый, оранжевый, коричневый, зеленый. Кожаные юбки на запах, карандаш, в форме трапеции придадут превосходным вид дамам.

Асимметрия образа

Юбки такого типа подойдут ярким, творческим, нестандартным личностям. Такие варианты моделей смотрятся стильно и интересно. Асимметричность кроя позволяет выделиться женщинам и привлечь внимание к модному образу.

Юбки миди с принтами

Разный стиль моделей юбок ниже колена приковывает интерес многих людей. Изображения животных, романтических цветов, растительные мотивы, полоски, горох, клетка и просто абстракция будит воображение в человеке. Использование любого рисунка с учетом необходимого цвета выгодно украсит наряд.

Модные юбки плиссе и с запахом

Такие модели на пике моды в предстоящем сезоне. Они легки и невесомы, имеют высокую талию и шикарный блеск. Их носят как с нарядной одеждой, так и с повседневной в кроссовках. Притягательный запах дополняет топовые модели с разными вариациями решений.

Джинсовые варианты юбок миди

Такие модели можно носить с футболками, рубашками, топами. Они обычно есть в каждом гардеробе женщины. Их несложно украсить пуговицами, бахромой, дополнить разрезами. Они идеально подходят для стилей спорт-шик, под свитер, жакет.

Образы с юбками миди идеально подходят для работы в офисе, для романтического свидания и любого праздника. Они вписываются в одежду любого стиля.