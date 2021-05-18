В Рыбинске бесплатно провакцинируют собак и кошек от бешенства
 

В Рыбинске бесплатно провакцинируют собак и кошек от бешенства

18.05.2021, 9:33, Объявления
Теги: ,

21 мая специалисты Рыбинской районной ветеринарной станции проведут выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек от бешенства.

Специалисты будут работать в микрорайонах Скоморохова гора, Северный и на площади Жукова.

График проведения бесплатных вакцинаций против бешенства 21 мая в Рыбинске:

· 10:00 – 11:00 – ул. Моторостроителей, д.6 (возле самолета)
· 11:15 – 12:00 – ул. Академика Губкина, д.10 (у входа на стадион «Сатурн»)
· 12:15 – 13:15 – площадь Маршала Жукова

Телефоны для справок: 8 (4855) 21-31-69 и 21-81-05.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

17.05 / Прививку от коронавируса можно сделать на выездном пункте вакцинации

12.05 / В Рыбинске проведут выездную вакцинацию животных против бешенства

11.05 / В Рыбинске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции

09.05 / В Рыбинске демонтируют площадки по сбору мусора

04.05 / В Рыбинске открыли два выездных пункта вакцинации от Covid-19

26.04 / Имплантация зубов: суть, особенности, виды популярного способа восстановления

19.04 / В Рыбинске продолжается вакцинация от Covid-19

12.04 / Более 10 тысяч человек в Рыбинске сделали прививку против Covid-19

05.04 / 6,5 тысяч рыбинцев прошли полный курс вакцинации от Covid-19

29.03 / Статистика вакцинации от Covid-19 в Рыбинске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика