В Рыбинске бесплатно провакцинируют собак и кошек от бешенства
18.05.2021, 9:33, Объявления
Теги: Здравоохранение, Экология
21 мая специалисты Рыбинской районной ветеринарной станции проведут выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек от бешенства.
Специалисты будут работать в микрорайонах Скоморохова гора, Северный и на площади Жукова.
График проведения бесплатных вакцинаций против бешенства 21 мая в Рыбинске:
· 10:00 – 11:00 – ул. Моторостроителей, д.6 (возле самолета)
· 11:15 – 12:00 – ул. Академика Губкина, д.10 (у входа на стадион «Сатурн»)
· 12:15 – 13:15 – площадь Маршала Жукова
Телефоны для справок: 8 (4855) 21-31-69 и 21-81-05.
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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