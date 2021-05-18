Премьер Эстонии посетила район силовой операции в Донбассе

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила линию соприкосновения в Донбассе, сообщили в Минобороны Украины.

«В рамках визита на Украину премьер-министр Эстонской Республики госпожа Кая Каллас, чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики господин Каймо Кууск посетили район проведения ООС (операция объединенных сил в Донбассе). В ходе поездки в Луганскую область делегация ознакомилась с работой и инфраструктурой [контрольных пунктов въезда – выезда] КПВВ @Станица Луганская@, который планируется модернизировать», – приводит сообщение Минобороны Украины ТАСС.

Накануне в Эстонии начались масштабные учения НАТО. В тот же день американский подполковник не исключил войну между Россией и США из-за Украины. В начале мая Соединенные Штаты поддержали вступление Украины в НАТО.

В конце апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе.

В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.