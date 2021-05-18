«Ямальский клан» несет потери

На Ставрополье продолжаются аресты во всех эшелонах власти.



Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров (справа) с Вячеславом Акимовым, который ранее проходил подозревыемым по делу о коррупции

11 мая Ипатовский городской суд вынес приговор бывшему главе муниципального парламента Ивану Литвинову, признав его виновным в мошенничестве в особо крупных размерах, и приговорил к 4 годам условно, три из которых бывший спикер проведет «на испытательном сроке».

В 2020 году за обещание помочь местному предпринимателю избежать уголовного преследования за хищение электроэнергии на сумму почти два миллиона рублей Литвинов потребовал с него 1,2 млн. Во время передачи денег он был задержан сотрудниками районного УФСБ с поличным.

«Коррупция на Ставрополье стала визитной карточкой в стране и занимает третью строчку в хит-параде регионов по коррумпированности и взяток в государстве», —

заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

Недавние аресты вице-премьеров Ставрополья Романа Петрашова и Александра Золотарева, подозреваемых в получении многомиллионных взяток, стали лишь началом в серии уголовных дел против высокопоставленных чиновников краевого уровня. Арест Петрашова был санкционирован Москвой, там же была сформирована и оперативно-следственная бригада из силовиков Главного управления Следственного комитета, ФСБ и Министерства внутренних дел России.

Появлению Петрашова в региональном правительстве способствовало его давнее знакомство с нынешним губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым и их тесное сотрудничество в реализации инвестиционного проекта на Ватъёганском месторождении по добыче нефти и газа. Владимиров на тот момент служил заместителем главного инженера ТПП «Когалымнефтегаз», а чуть позже стал заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, где отвечал за топливно-энергетический комплекс.

В сентябре 2013 года указом президента Владимиров был назначен врио губернатора Ставропольского края. Получив назначение, он пригласил на службу в региональное правительство Романа Петрашова, который моментально закрепил за собой статус незаменимого и непотопляемого члена губернаторской команды и получил карт-бланш в энергетическом сегменте региона, включая промышленность, инвестиции, а также контроль за санаторно-курортным и туристическим комплексом, включая Кавказские Минеральные Воды.

Но в первой половине марта 2021 года региональная власть стала рассыпаться. Сначала в аэропорту Ставрополя при попытке покинуть регион был задержан вице-премьер Александр Золотарев, который, по материалам следствия, вместе с руководителем регионального минстроя Алексеем Когарлыцким (обвиняется по семи уголовным статьям) в 2017–2019 годах якобы получили от подрядчика строительства нескольких медучреждений взятку на сумму свыше 60 млн рублей.

Спустя два дня на фоне коррупционного скандала с Золотаревым губернатор объявил об «антикоррупционном аудите», отправив правительство в отставку. К этому моменту аресты начались уже не только в краевом правительстве, но и в краевом парламенте. В один день вместе с Петрашовым был задержан депутат региональной думы от «Единой России» 26-летний Владимир Дорошенко, которого подозревают в даче взятки в крупном размере (пункт «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Молодой парламентарий входил в комитеты по промышленности, энергетике, строительству, соцполитке, здравоохранению, ЖКХ и, по информации инсайдеров, находился под личным покровительством регионального министра сельского хозяйства Владимира Ситникова. Суд арестовал депутата на два месяца.

Дело Петрашова нельзя рассматривать само по себе. В начале 2021 года наметился тренд на укрепление силовой корпорации, у местных силовиков появилась возможность расширить свое влияние, федеральный центр продемонстрировал избирателям беспощадность в борьбе «за чистоту чиновничьих рядов». Настал момент, когда совпали интересы и силовиков, и кураторов предвыборных кампаний, которые иногда являются одними и теми же лицами, либо тесно связаны между собой. Резонансное уголовное дело против Петрашова и его коллег прокатилось по кулуарам правительства Ставропольского края.

По данным следствия, с 2013 по 2015 год под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений Петрашов якобы требовал от подрядчика 130 млн рублей.

Заплатившая за покровительство и заказавшая работы компания в релизе Следственного комитета не указана.

Но известно, что большинство тендеров по проектно-изыскательским работам и обслуживанию производственных объектов на нефтяных месторождениях региона в то время проводило ООО «Роснефть–Ставропольнефтегаз».

При этом Ярослав Петрашов является руководителем Дирекции имущественных отношений ПАО «ЛУКОЙЛ» и правой рукой Вагита Аликперова. Пока неизвестно, как он может повлиять на судьбу сына, оказавшегося в сложных обстоятельствах.

Все громкие задержания проводились столичными сотрудниками ФСБ и Следственного комитета, что лишний раз подтверждает: это не самодеятельность местных правоохранительных органов, а санкционированная руководством страны акция. Губернатору Ставропольского края нанесен сильный удар, в СИЗО оказались близкие члены его команды, представляющие влиятельный в регионе «ямальский клан». С этими людьми Владимиров знаком много лет. Поэтому слабо верится, что глава края сам инициировал «антикоррупционный аудит» в своем окружении и тесно взаимодействует с силовиками, которые пришли за его друзьями.

Серия громких коррупционных дел на Ставрополье в любой момент может продолжиться. В памяти еще свежи скандалы с приобретением «Ставрополькрайводоканалом» роскошного особняка в центре краевой столицы за 17 млн рублей. Руководил предприятием Владимир Вдовин — близкого друга губернатора Владимирова. На одном из форумов ОНФ журналисты сообщили президенту Путину о схемах воровства на Ставрополье, после чего глава государства поручил силовому блоку принять «оздоровительные меры». Вдовиным тут же заинтересовались следственные органы. В ходе тщательных проверок выяснилось, что тарифы на водоснабжение утверждались по такой схеме: в стоимость воды входили расходы, которые к тарифам не имели никакого отношения. Например,

аренда земли, покупка дорогих автомобилей, оплата процентов по банковским кредитам — все это оплачивалось из карманов обычных потребителей.

Договор купли-продажи особняка с «Крайводоканалом» был расторгнут, дом вернули прежнему хозяину, Вдовин оказался на скамье подсудимых по обвинению в халатности и присвоению бюджетных денег и был приговорен к трем годам условно и к штрафу в 10 тысяч рублей, с лишением права в течение двух лет занимать руководящие посты. Но вопреки логичному сценарию через год с небольшим он с непогашенной судимостью возглавил АО «Теплосеть», а освободившееся кресло руководителя «Крайводоканала» занял Вячеслав Акимов — друг и сподвижник Вдовина (оба прибыли с Ямала).

Акимов отчасти повторил судьбу Вдовина. Он проходил подозреваемым по делу о хищении акций АО «Энергоресурс», которые были выкуплены правительством Ставропольского края через ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и проданы без каких-либо согласований в частные руки.

И таких «лауреатов», попавших под прицел правоохранителей в окружении губернатора Владимирова, множество:

Александр Абалешев — председатель комитета Ставрополья по госзакупкам — подозревается в превышении полномочий (в настоящее время — под домашним арестом);

Игорь Васильев — бывший краевой министр дорожного строительства (признан в 2017 году виновным по ст. 285 УК РФ, осужден на 5 лет лишения свободы);

Андрей Мурга — бывший зампред регионального правительства — объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве, скрывается в Испании;

Ирина Кувалдина — бывшая зампред правительства, курировала образование, культуру и молодежную политику (в 2019 году проходила обвиняемой по уголовному делу, ч. 2 ст. 286 УК РФ), признана виновной, но отделалась штрафом в 200 тысяч рублей;

Андрей Уткин — бывший зампред правительства Ставрополья, обвиняется в серии заказных убийств и связях с бандой Валерия Попова, которая 15 лет орудовала в регионе и считалась одной из самых кровавых в России.

Экс-зампред правительства Андрей Уткин обвинялся в связях с криминальной бандой

Список «отличившихся» можно продолжить, и он так или иначе будет отождествляться с губернатором, чьи позиции сильно пошатнулись.

Назвать работу Владимирова полностью провальной нельзя, но и прорыва, обещанного ямальской командой в 2014 году, тоже не случилось. Да, есть крупные инвестиционные проекты (только за 2020 год на Ставрополье привлечено 233 миллиарда рублей частных инвестиций, помимо федеральных средств). Это высокий показатель. Но каких-то заметных рывков в экономике у региона не было. Напротив, край опускается все ниже в различных рейтингах экономической и инвестиционной привлекательности.

Некоторые инвестпроекты обернулись скандалами. В прошлом году в Кавказских Минеральных Водах краевая власть вывела из второй санитарно-охранной зоны два участка под строительство гигантского амфитеатра на 2500 человек с двумя VIP-трибунами, мини-стадионом и торговой зоной, урезав территорию памятника «гора Машук» почти на 70 гектаров.

На общественные слушания по изменению внешнего вида «Поляны песен» на Машуке в здание администрации тогда ни экологов, ни представителей общественных организаций не пустили. Конфликт докатился до краевой прокуратуры, которая встала на защиту заповедной зоны и подала губернатору протест. Губернатор протест отклонил. Курортный регион лишился 163 гектаров уникальных территорий.

В начале апреля на заседании координационного совета по противодействию коррупции прокурор Ставрополья Александр Лоренц отчитал губернатора за невыполнение предписаний прокуратуры, указав, что Владимиров уже на протяжении нескольких месяцев пытается продвинуть на должность замглавы Минприроды своего человека.

Прокуратура раз за разом выносит предписание о его несоответствии занимаемой должности, после чего губернаторского фаворита выводят за штат с сохранением зарплаты, а через три месяца снова пытаются утвердить официально.

Примечательно, что заседание координационного совета проходило в тот момент, когда силовики задерживали зампреда губернатора Романа Петрашова.

Несмотря на все эти проблемы, Владимиров может в очередной раз избежать серьезных последствий — как это было в случае с выплатами компенсаций жертвам наводнения в 2017 году. Многие считают, что уголовные дела не затронут губернатора лично как ставленника Кремля. В то же время обвинения против членов его команды — это громоотвод. Жители Ставрополья недовольны социально-экономической ситуацией, которая по многим показателям хуже, чем в соседнем Краснодарском крае или в Ростовской области. Поэтому новые уголовные дела в отношении высших ставропольских чиновников могут в итоге оказаться не только яркими эпизодами антикоррупционной кампании федерального центра, но и началом транзита власти в крае, который завершится демонтажем «ямальского клана».

Андрей Бестужев,

специально для «Новой», Ставрополь

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