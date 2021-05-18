Какая наука стоит за решением CDC сказать, что полностью вакцинированные люди не нуждаются в масках?



Исследование показало, что использование вакцин Moderna и Pfizer в реальной жизни обеспечивает 94% защиту для рабочих, иммунизированных в начале внедрения вакцины. Одна доза обеспечила 82% защиту, сообщила команда под руководством CDC в еженедельном отчете агентства MMWR.

По словам директора CDC доктора Рошель Валенски, именно результаты нового исследования в дополнение к более ранним исследованиям подтолкнули CDC к решению ослабить свои рекомендации о том, кому и когда нужно носить маску.

«В этом отчете представлена ​​наиболее убедительная на сегодняшний день информация о том, что вакцины против COVID-19 работают, как ожидалось, в реальном мире», — говорится в заявлении Валенски в пятницу.

«Вакцины против COVID-19 снижают риск распространения COVID-19 людьми».

После нескольких недель разговоров с людьми о том, что даже полностью вакцинированные люди могут переносить вирус в носу, рту или горле и дышать им или выплевывать его на других, CDC заявляет, что доказательства показывают, что это маловероятно.

Причина — вирусная нагрузка. По крайней мере, три крупных исследования показали, что у полностью вакцинированных людей вряд ли будет положительный результат теста на коронавирус, что указывает на то, что они не переносят его в своем организме, независимо от того, есть у них симптомы или нет.

29 марта прошлого года сеть исследователей через Центр контроля заболеваний опубликовала исследование, в котором участвовало около 4000 медицинских работников, которые еженедельно проверяли себя. Это единственный реальный способ узнать, заразились ли люди вирусом без развития симптомов.

Сниженная вирусная нагрузка

Около 63% из них были вакцинированы.

Только около 11% имели бессимптомные инфекции, как выяснила в то время исследовательская группа. Те, кто получил обе дозы вакцины Pfizer / BioNtech или Moderna, имели на 90% меньше шансов получить положительный результат, а те, кто получил только одну дозу, имели защиту 80%.

Аналогичное исследование из Израиля, опубликованное в тот же день в журнале Nature Medicine, показало, что вакцинированные люди, которые заразились, имели более низкую вирусную нагрузку — в четыре раза ниже, чем невакцинированные люди.

«В этом анализе набора реальных данных о положительных результатах теста на коронавирус 2 (SARS-CoV-2) тяжелого острого респираторного синдрома после инокуляции вакциной на основе матричной РНК BNT162b2 (Pfizer) мы обнаружили, что вирусная нагрузка была существенно снижена в случае возникающих инфекций. «Через 12–37 дней после первой дозы вакцины», — написал Рой Кишони из Техниона — Израильского технологического института и его коллеги.

«Такое снижение вирусной нагрузки указывает на потенциально более низкую инфекционность, что еще больше способствует влиянию вакцины на распространение вируса».

Последнее исследование было опубликовано в пятницу.

«Эта оценка, проведенная в другой исследовательской сети с большим размером выборки из более широкой географической области, чем в клинических испытаниях, независимо подтверждает данные об эффективности вакцины в США среди медицинских работников, о которых впервые было сообщено 29 марта», — говорится в сообщении CDC. утверждение.

«Это исследование, добавленное к множеству предшествовавших ему исследований, имело решающее значение для того, чтобы CDC изменил свои рекомендации для тех, кто полностью вакцинирован против COVID-19».

В исследовании приняли участие более 1800 сотрудников, и они сравнили людей с положительным результатом на коронавирус с теми, кто дал отрицательный результат.

«Медицинский персонал подвержен высокому риску заражения COVID-19», — говорится в отчете. «Раннее распространение двух мРНК вакцин COVID-19 (Pfizer-BioNTech и Moderna) среди медицинского персонала предоставило возможность изучить эффективность вакцины в реальных условиях», — добавили они.

Реальные данные показывают низкий риск прорывной инфекции.

«Первое в США многоцентровое исследование эффективности вакцины с отрицательным результатом тестирования среди медицинского персонала показало, что одна доза вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna COVID-19 дает 82% эффективность против симптоматического COVID-19, а 2 дозы — 94%».

По словам доктора Питера Хотеза, специалиста по вакцинам и декана школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне, с увеличением количества вакцинированных американцев риск заражения снижается.

По данным CDC, почти 47% населения США получили хотя бы одну дозу вакцины Covid-19, а около 36% населения США полностью вакцинированы.

«Скорость передачи сильно снижается», — сказал Хотез корреспондентам CNN Алисин Камерота и Виктору Блэквеллу в пятницу.

«И я думаю, что еще один действительно важный момент — это данные, полученные из реальных ситуаций, таких как Израиль, показывающие, что любой, кто действительно получает бессимптомную инфекцию, что очень редко, значительно снижает вирусную нагрузку и распространение вирусов, поэтому это действительно прерывание передачи, что является такой хорошей новостью и такой захватывающей «.

Теоретически, если только полностью вакцинированные люди откажутся от масок, риск распространения вируса будет незначительным. Но большинство штатов США отказались от мандатов по маскам, и многие отказываются от них после указаний CDC.

Некоторые критики жаловались, что CDC не предусмотрел положение для людей, которые не были вакцинированы, но которые не будут носить маски.

«Несмотря на то, что мы все разделяем желание вернуться к нормальной жизни без масок, сегодняшнее руководство CDC сбивает с толку и не учитывает, как оно повлияет на основных работников, которые часто сталкиваются с людьми, которые не были вакцинированы и отказываются носить маски», — United Food и президент профсоюза коммерческих рабочих Марк Перроне заявил в четверг.

А президент Джо Байден подтвердил, что американцы будут пользоваться системой чести, чтобы убедиться, что они вакцинированы, прежде чем отказываться от масок. «Мы не собираемся выходить и арестовывать людей», — сказал Байден в своем выступлении в четверг.

В основе нового руководства есть некоторые предостережения в отношении науки. Прямо сейчас похоже, что разрешенные вакцины очень эффективны против возникающих новых вариантов вируса, но это не точно.

«Ранние данные показывают, что вакцины могут работать против одних вариантов, но могут быть менее эффективными против других», — отмечает CDC.

Также неизвестно, насколько хорошо вакцины защищают людей с ослабленной иммунной системой, в том числе онкологических больных и людей с аутоиммунными заболеваниями, принимающих иммунодепрессанты.

Кроме того, CDC сообщает, что неясно, как долго длится защита от вакцины против коронавируса, хотя исследования показывают, что это не менее шести месяцев и, вероятно, дольше.

Валенски отрицает, что изменения были внесены, чтобы мотивировать людей на вакцинацию, хотя многие эксперты в области общественного здравоохранения призвали CDC внести изменения в качестве стимула.

Еще в апреле, когда CDC сказал, что полностью вакцинированные люди должны по-прежнему носить маски внутри, когда находятся рядом с другими людьми, агентство отметило, что поощрение людей к вакцинации может быть законным фактором в изменении руководства.

«Таким образом, ослабление некоторых профилактических мер для полностью вакцинированных людей может быть мощным мотиватором для вакцинации и, таким образом, должно быть важной целью программы вакцинации в США», — говорится в этих рекомендациях, которые все еще находятся на сайте CDC.