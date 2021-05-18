Минобороны Украины рассматривает возможность покупки системы ПРО типа “Железного купола”

Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом 18 мая заявил министр обороны во время поездки на “Мотор Січ”.

Он отметил, что эскалация палестино-израильского конфликта “показала актуальность системы противоракетной обороны”.

Других деталей о возможной сделке в сообщении не приводится.

Система ПРО “Железный купол” поступила на вооружение израильской армии в 2011 году. Она предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км. The National отмечает, что эффективность израильской системы ПРО составляет до 90%.

В частности, “Железный купол” показал эффективность против ракет, выпущенных из РСЗО “Град”. Такие ракеты используют российские военные и пророссийские боевики на Донбассе.

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