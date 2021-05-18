Ермак: Украина готова обеспечить все права крымских татар

“В ночь с 17-го на 18 мая 1944 года началось массовое принудительное выселение из Крыма представителей коренного народа. […] Вся Украина чтит память жертв этого преступления. Наша страна готова продолжить обеспечивать всю полноту прав, которую должен получать крымскотатарский народ. Сегодня и всегда мы будем с вами, особенно в сложные моменты”, – отметил Ермак.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3890065601047293&id=100001316744918

По его словам, в вопросе поддержки крымских татар “важны не слова, а конкретные дела”.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект “О коренных народах Украины” и в марте утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

Контекст:

Глава СССР Иосиф Сталин 11 мая 1944 года подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Обоснование депортации было подготовлено в отдельной докладной записке наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии. Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан. Возвращаться в Крым они начали после 1990 года.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 2017 году Всемирный конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию геноцидом.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 мая сообщила, что 93 крымских татар преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ, а 15 – находятся под административным надзором в Крыму.

—