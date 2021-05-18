Украинская группа Go-A выступила в полуфинале “Евровидения 2021”. Видео

Go-A выступила под номером 15 с песней Shum на украинском языке. В первом полуфинале принимали участие представители 16 стран.

По состоянию на вечер 18 мая группа занимала восьмое место в рейтинге возможных претендентов на победу по версии авторитетной букмекерской компании William Hill.

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс будет проходить на арене Ahoy 18-го, 20-го и 22 мая. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 39 стран.

Мероприятие пройдет в присутствии 3,5 тыс. зрителей – они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.

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Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

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