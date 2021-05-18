Совет НАТО – Россия предложил провести заседание. В Москве отказались

НАТО продолжает “стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия РФ сделают это возможным”, добавил Пич.

Альянс, по его словам, держит каналы связи с Москвой открытыми, но Россия продолжает дестабилизирующие агрессивные действия, в том числе нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также военное присутствие у границы Украины, заявил Пич.

Он уточнил, что вблизи Украины “остаются десятки тысяч российских военнослужащих, оружие и техника”. Глава военного комитета НАТО отметил, что Москва продолжает попытки ограничить судоходство в Черном море и в Керченском проливе.

Контекст:

Совет НАТО – Россия учредили 28 мая 2002 года, написано на сайте организации. В последний раз совет заседал в июле 2019 года. Пост представителя России при НАТО остается вакантным с января 2018 года, после того как занимавший эту должность Александр Грушко стал заместителем министра иностранных дел РФ, напомнила “Немецкая волна”.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг сказал, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет “сильным сигналом для России”, что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО.

—