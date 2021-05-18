 

Совет НАТО – Россия предложил провести заседание. В Москве отказались

18.05.2021, 23:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

НАТО продолжает “стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия РФ сделают это возможным”, добавил Пич. 

Альянс, по его словам, держит каналы связи с Москвой открытыми, но Россия продолжает дестабилизирующие агрессивные действия, в том числе нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также военное присутствие у границы Украины, заявил Пич.

Он уточнил, что вблизи Украины “остаются десятки тысяч российских военнослужащих, оружие и техника”. Глава военного комитета НАТО отметил, что Москва продолжает попытки ограничить судоходство в Черном море и в Керченском проливе.

Контекст:

Совет НАТО – Россия учредили 28 мая 2002 года, написано на сайте организации. В последний раз совет заседал в июле 2019 года. Пост представителя России при НАТО остается вакантным с января 2018 года, после того как занимавший эту должность Александр Грушко стал заместителем министра иностранных дел РФ, напомнила “Немецкая волна”.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг сказал, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет “сильным сигналом для России”, что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / Страны БРИКС поблагодарили борющихся с коронавирусом медиков

02.07 / Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в связи с COVID-19

06.11 / Вице-премьер Оверчук госпитализирован после ДТП в Москве

03.10 / Армения сообщила о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана

08.10 / Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 36 млн

03.01 / У Ларри Кинга обнаружили COVID-19, его госпитализировали – СМИ

18.08 / Nokia заменит Sony Ericsson в фильмах про Джеймса Бонда

20.01 / Компания Porsche выложила тизер модели Taycan EV

18.01 / В Башкирии решили ввести ковид-паспорта

29.01 / SCMP – «часть культуры» — китайцам будет непросто отказаться от рукоприкладства в воспитании детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика