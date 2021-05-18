 

Мнение: «Путин наносит ответный удар»

18.05.2021, 23:18, Разное
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Можно долго вещать про высокие моральные убеждения и непоколебимое следование своим жизненным принципам, но все мы продаемся. Да-да – каждый без исключения.

Тут стоит пояснить, что речь идет о нашем цифровом «Я»: аккаунтах в социальных сетях, банковских делах, медицинских тайнах, передвижениях, переписках и звонках.

Причем цифровая версия существует независимо от нашего желания и воли, в Даркнете. Есть так называемые сервисы по пробиву, которые за энную сумму расскажут всю вашу подноготную. А помогут в этом условные полицейские и чиновники, ищущие подработку на своеобразном «HH».

Они, кстати, не самые принципиальные ребята. Данные уходят не только мошенникам, но и тем же журналистам.

Например, опальные Денис Коротков («Новой газеты») и Илья Барабанов (британский BBC). На днях они бродили, искали что-то в земле вокруг офиса ФАНа, отсвечивая «мультипаспортом» – поддельным разрешением на съемку от Комитета по печати (в петербургской администрации открестились от того, что выдали подобный документ). А может знакомые из «честных на руку» чиновников помогли?


Засланный ФАНовский «казачок» выяснил, что, по мнению двух товарищей, в здании от праведного гнева либералов прятался сам Путин, да не один, а со своим ближайшим окружением. За вилы те взялись после закрытия ФБК. Впрочем, как иначе объяснить то, что в погоне за контентом для материала про президента и первых лиц страны они пришли под стены ФАНа?

Вообще ситуация, конечно, смешная. Либералы за фактурой бегут к коррупционным силовикам и власть имущим, держа трясущимися руками кулечки со звонкой монетой, чтобы потом в своих роликах с нимбом на голове поносить тех, кому вчера жали руки. Ни в коем случае не пособничество коррупции. Твердо и четко.


Ребятам, видимо, не совсем понятен тот факт, что условного заводчанина Василия мало волнуют подробности финансовой жизни власть имущих, ибо тот факт, что часть бюджета оседает не в тех карманах, открытием не является. А вот почему батон стоит 50 рублей, десяток яиц – 100 рублей, а за сосиски выдают мясо механической обвалки – другое дело. Вместо того, чтобы работать с потенциальным сторонником на его поле, ребята все вещают о чем-то далеком от рядового россиянина. Ничего не напоминает?

И еще одно – оппозиция все повторяет «Путин, Путин и Путин». А что Путин? Путин не только личность, но и система. Убери его, и ничего не изменится, если нет альтернативы. Так откуда она появится, если либералы ничего не предлагают?

Впрочем, ребят можно понять: сложно перекричать любителей обзвонов в очереди за покупкой личных данных. Коррупционеры, знаете ли, как любые «порядочные» чиновники и силовики тоже работают только по високосным годам, 29-го февраля и только в пятницу.

Источник: Достало



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