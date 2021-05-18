 

Володин назвал четыре основы российской идентичности

18.05.2021, 23:14, Разное
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Слова председателя ГД прозвучали в ходе Парламентских встреч, которые проходят в рамках XXIX Международных образовательных чтений “Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа”.

Партии и политики обратили взор на человека, укрепление семьи и российской идентичности, которая состоит из веры, языка, культуры и истории, сказал Володин.

“У нас меньше стало разломов, а больше стали думать о будущем”, – подчеркнул председатель ГД.

По словам спикера, со времен Александра Невского врагов у России меньше не стало. Но в наше время они идут не с мечом, а вторгаются в умы и души, сказал председатель ГД.

Ранее спикер отметил роль Александра Невского в сохранении российской государственности. История нашей страны могла бы оборваться в XIII веке, если бы Русь одолели тевтонские рыцари и Орда, но великий князь разрушил планы врагов, подчеркнул Володин.



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