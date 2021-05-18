 

Аксенов отреагировал на заявление Зеленского о Крыме: Украине нужна территория без людей

18.05.2021, 23:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский лидер накануне обвинил Россию в “оккупации” полуострова. На своей странице в “Твиттер” Владимир Зеленский подчеркнул, что Незалежная делает все, чтобы защитить права жителей Крыма и вернуть территорию. Он также напомнил о недавнем запуске “Крымской платформы” для решения проблемы.

Сергей Аксенов отреагировал на пост президента Украины. Он перечислил шаги, на которые пошли киевские власти для возвращения полуострова, – энергетическая, водная и транспортная блокады, многочисленные провокации и диверсии. Глава Крыма отметил, что Зеленскому на самом деле нужна территория без людей.

В собственности жены президента Украины находится квартира в Крыму. Аксенов рассказал, что супруга исправно оплачивает коммунальные услуги. “Платежи исправно поступают в крымскую казну, – это тоже вклад в борьбу с “оккупацией”?”, – написал политик на своей странице “ВКонтакте”.

Напомним, Крым вошел в состав России в начале 2014 года. Этому событию предшествовал масштабный референдум, где большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Власти Украины называют голосование незаконным и по-прежнему считают территорию своей.

В январе этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес предварительное решение по жалобе Киева из-за Крыма. Инстанция признала территорию российской. Подробности – в этом материале.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Мнение: Либералы за цензуру

02.11 / Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет мамой в четвертый раз

16.11 / Боль без срока давности

12.02 / Мнение: Зеленский на фронте

08.09 / Дочь Мадонны выступила соавтором новой рекламной кампании Adidas by Stella McCartney

30.07 / «Выгоды социализма не перевешивают зла оккупации» – Neatkarīga

24.11 / Билл Гейтс, подвинься: Илон Маск стал вторым в рейтинге богатейших людей мира

16.03 / Манижа рассказала Ксении Собчак о травле из-за национальности в детском саду

10.12 / Иисус Христос был инопланетянином, а Вифлеемская звезда – космическим кораблем

20.04 / Активисты Black Lives Matter вышли на улицы европейских столиц с портретами президента Чада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика