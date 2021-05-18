Аксенов отреагировал на заявление Зеленского о Крыме: Украине нужна территория без людей

Украинский лидер накануне обвинил Россию в “оккупации” полуострова. На своей странице в “Твиттер” Владимир Зеленский подчеркнул, что Незалежная делает все, чтобы защитить права жителей Крыма и вернуть территорию. Он также напомнил о недавнем запуске “Крымской платформы” для решения проблемы.

Сергей Аксенов отреагировал на пост президента Украины. Он перечислил шаги, на которые пошли киевские власти для возвращения полуострова, – энергетическая, водная и транспортная блокады, многочисленные провокации и диверсии. Глава Крыма отметил, что Зеленскому на самом деле нужна территория без людей.

В собственности жены президента Украины находится квартира в Крыму. Аксенов рассказал, что супруга исправно оплачивает коммунальные услуги. “Платежи исправно поступают в крымскую казну, – это тоже вклад в борьбу с “оккупацией”?”, – написал политик на своей странице “ВКонтакте”.

Напомним, Крым вошел в состав России в начале 2014 года. Этому событию предшествовал масштабный референдум, где большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Власти Украины называют голосование незаконным и по-прежнему считают территорию своей.

В январе этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес предварительное решение по жалобе Киева из-за Крыма. Инстанция признала территорию российской. Подробности – в этом материале.