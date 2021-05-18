Универсален и раскрепощен: как вписать в летний гардероб наряды в стиле бохо

Стиль бохо многогранен, поэтому подходит всем женщинам вне зависимости от возраста. Направление зародилось два века назад как символ свободы и красоты. За это время стиль бохо не раз переживал всплеск популярности. Взять хотя бы бунтарские 1970-е и расцвет хиппи. В наши дни дизайнеры снова обратили свои взоры на это направление, включающее в себя и богемный шик, и легкую небрежность вещей с барахолки.

Универсальность

Бохо – один из самых “летних” и самых универсальных стилей. Когда еще мы можем носить туники с этнопринтами, чудесные соломенные шляпы, обувь на платформе и обилие украшений с камнями?

Непринужденные полуприлегающие и свободные силуэты – отличительная черта направления. Вот почему одежда в стиле бохо подойдет женщинам любой комплекции и любого возраста.

Здесь и вязаные ажурные вещи, и множество декоративных элементов, и многоярусные платья, и модели оверсайз. В отличие от классики, бохо не терпит четких линий. Границы силуэта должны быть размыты. Приветствуются трикотажные кардиганы и накидки необычного асимметричного кроя.

Аксессуары

Обилие туник, мешковатых брюк и просторных юбок не сделало бы это богемное направление столь шикарным без правильных аксессуаров. Декоративные ремни, браслеты, многослойная бижутерия, бисер, шляпы, необычные сумки и яркая обувь должны быть в вашем гардеробе в большом количестве.

Многослойность

Еще одной отличительной чертой стиля бохо является многослойность. Платья рубашечного кроя или длинные туники вы вполне можете надевать поверх джинсов. Трикотажные кардиганы, платки, палантины тоже идеально впишутся в это самобытное направление. Это оставляет большое поле для экспериментов. Тем не менее следует помнить, что образ нельзя перегружать.

Например, больше ярких аксессуаров позволительно в образе, составленном из однотонной одежды. А вот вышивка или всевозможные принты сами по себе являются украшением. В этом случае аксессуары должны быть более спокойными или свестись к минимуму.

Платья и юбки

В этом сезоне в моду вошли платья и юбки средней длины, а также макси. Вот почему стиль бохо ворвался в топ трендов. Многоярусные кантри-платья, рукава-фонарики, ажурные элементы и юбки-баллоны понравятся модницам, желающим сохранить максимум мобильности в летнюю жару.

Романтические натуры оценят платья, юбки и туники с рюшами, воланами и игривой бахромой. Натуральные ткани позволят вашему телу дышать. Ну а приглушенные белые, серые и бежевые тона могут быть разбавлены розовым, оранжевым и красным.

Предпочтительная обувь

Обувь для бохо-стиля нужно выбирать удобную. Это могут быть сандалии с толстыми ремнями, сабо, мюли, мокасины и даже ботильоны. Некоторые женщины носят с бохо-платьями ботинки челси или обувь на грубой подошве. Смотрится эффектно и современно.