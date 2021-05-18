Они самые манящие? Стилисты выделили самые продаваемые и популярные женские духи

Что делает парфюм сексуальным? В некоторых ароматах есть что-то, что заставляет нас чувствовать себя более привлекательными, нежными, изысканными, женственными и чувственными. От Chanel до Тома Форда – мы нашли для вас одни из самых сексуальных духов всех времен, которые вы можете носить, чтобы чувствовать себя сексуально и привлекательно. Вот несколько соблазнительных ароматов, которые вам точно стоит попробовать!

Chanel Coco Mademoiselle

Духи Chanel считаются классикой, а Coco Mademoiselle – одним из самых успешных ароматов известного дома моды. Это одни из самых продаваемых духов всех времен, которые ежегодно входят в топ парфюмов, предпочитаемых женщинами во всем мире. Это очень сексуальный восточно-цветочный аромат, в котором сочетаются ноты бергамота, жасмина, мускуса и пачули.

KIEHL’S Musk

Мускус усиливает аромат, который вы наносите на кожу и, что наиболее важно, подчеркивает ваш естественный запах. Это очень сексуальный парфюм, который может превратиться в ваш фирменный благодаря способности адаптироваться к вашей коже.

Narciso Rodriguez For Her

Мускус – ингредиент, придающий ароматам сексуальную нотку. Возможно, именно благодаря ему духи Narciso Rodriguez For Her считаются чрезвычайно сексуальными. С момента своего запуска в 2003 году этот парфюм стал любимцем тысяч женщин! Помимо мускуса он включает соблазнительные ноты ванили, флердоранжа и пачули.

Pierre Bourdon French Lover

Этот парфюм, созданный для мужчин, могут носить женщины, которые хотят создать впечатление яркой, смелой и чувственной. На женской коже ноты ветивера, ириса и мускуса невероятно усиливаются.

Robert Piguet Bandit

Духи, главная составляющая которых – кипарис, можно назвать одними из самых сексуальных духов, которые вы вообще можете носить. И Bandit – пример, подтверждающий правило. Это интенсивное и экзотическое сочетание кожи, специй, зеленого мха и мускуса, придающее изысканность и смелость!

Tom Ford Velvet Orchid

Если вы предпочитаете сладкие, женственные и соблазнительные духи, то Velvet Orchid – идеальный выбор для вас. Этот аромат с нотами рома, меда, бергамота, велюра и сандалового дерева вдохновляет на изысканность и чувственность.

Le Labo Santal 33

Santal 33 – один из классических парфюмов Le Labo, бренда, известного своими роскошными духами ручной работы на основе натуральных ингредиентов. Это интенсивный пряный унисекс-аромат с сильными нотами мускуса и сандалового дерева, которые сочетаются с тонкими нотами ириса и фиалки.

Agent Provocateur

Название говорит само за себя, и аромат оправдывает ожидания. Какой парфюм больше подходит к чрезвычайно сексуальному нижнему белью, созданному брендом нижнего белья Agent Provocateur, если не парфюм, созданный специально для пробуждения чувственности? Это яркий древесный аромат с нотами жасмина и магнолии.

Penhaligon’s Alizarin

Пряный и соблазнительный, этот стойкий парфюм оставляет на коже ноты ветивера, туберозы, мандаринов, нарциссов и ладана. Это очень сексуальный парфюм, который можно носить весь день, но идеально он подходит для особых мероприятий.

Guerlain Shalimar

Аромат Shalimar с оттенками сладкой ванили, мускуса, древесно-пряными тонами часто называют типичным восточным ароматом. Вы будете приятно удивлены наличием цитрусовых акцентов – бергамот дарит этим духам свежесть и оригинальность. Этот изысканный парфюм идеально подходит для вечера.