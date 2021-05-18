 

Мнение: Про недвижимость чиновников в странах, входивших в СССР

18.05.2021, 22:58, Разное
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Когда принимали поправки в конституцию, со всех сторон кричали, что в конституции будет поправка, запрещающая чиновника иметь недвижимость за границей. Но обманули. Такой поправки в конституции не оказалось. В статью 71 записали, что «В ведении Российской Федерации находятся:

т) федеральная государственная служба.

Мол, запрет иметь недвижимость за границей должен был принят федеральным законом.

Но Государственная дума РФ отказалась вносить изменения в законодательство касательно владения чиновниками недвижимостью за рубежом. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил это тем, что большая часть недвижимости чиновников находится в бывших странах СССР.

Какой веселый и находчивый парень этот Павел Крашениннников! Хорошую придумал отмазку!

Хотя выглядит она, конечно, дико. Можно было в запрет внести крохотную поправку, что поправка не распространяется на недвижимость, находившуюся в собственности или найме чиновника до декабря 1991 года, когда был официально упразднен СССР.

По логике Крашенникова под «родимые пятна» СССР можно многое списать. Можно, к примеру, разрешить чиновникам брать взятки, на том основании, что они родились и выросли в СССР, у них было тяжелое детство, и пусть хоть сейчас поживут по-людски?

Источник: Ирек Муртазин



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