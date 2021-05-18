Зарема, дикий VAR и «Ростов-на-кону»

Нечемпионские итоги первенства РФ по футболу.

Пятнисто-пандемийный отечественный турнир завершился досрочной победой «Зенита», в котором на радость Сергею Семаку и «Газпрому» привычно солировали Артем Дзюба и Сердар Азмун, наколотившие 39 мячей на двоих. Впрочем, в историю этот сезон войдет не только третьей подряд сине-бело-голубой викторией. Без сочинских чудес и тамбовских выкрутасов хит-парад чемпионата имени Прядкина явно был бы неполным. В конце концов, фраза «игра забудется, а результат останется» касается всех резидентов РПЛ

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

«Ростов-на-кону»

От шустрой южной бригады ждали спортивных подвигов. Но желто-синие скользили по зеленым газонам с переменным успехом и финишировали девятыми. Однако клуб, согласившись показать свою жизнь изнутри в режиме live, преподнес всем болельщикам подарок абсолютно другого толка. Документальный сериал о «Ростове», снятый Нобель Арустамяном, на полметра вывел наш футбол из офсайда. Люди без купюр и без прикрас увидели и пот, и слезы, и любовь тех, кого они зачастую считают безграмотными, зажравшимися котами. Кто-то скажет, что смелому коллективу во главе с Валерием Карпиным, разрешившим подглядывать за мужиками с утра до вечера, именно камерная обстановка и помешала сконцентрироваться на игре должным образом. Но ведь путь, как известно, важнее цели. И одна фраза изменившегося после тюремной отсидки хавбека Павла Мамаева («Как бы было хорошо футболисту в 20 лет иметь голову 30-летнего…») стоит дороже всех медалей.

Новая госпожа «‎Спартака»

Народная команда, меняющая тренеров и генеральных менеджеров, как перчатки, удивила очередным трюком со звездочкой. Точнее, сфокусничал Леонид Арнольдович: неутомимый и импульсивный владелец, выгнавший не проработавшего и полгода уфимского дельца Шамиля Газизова, рискнул включить по ходу пьесы в совет директоров свою боевую подругу Зарему Салихову. «Федуну трудно одновременно разбираться и в IT, и в маркетинге, и в эксплуатации, и в селекции. Надо бы снять с него отдельные операционные функции», — пояснила 34-летняя участница конкурсов Мисс Россия, ярко проявлявшая себя на страницах Playboy. Короче, лихая восточная красавица официально взяла часть «Спартака» в свои руки. Поклонники красно-белых в ужасе от такой семейной перспективы. Но, как ни странно, Квинси Промес сотоварищи обошли на повороте «Локомотив» и просочились в квалификацию Лиги чемпионов. И, поговаривают, что именно Зарема посоветовала не увольнять зимой Доменико Тедеско, продать бесполезного Кокорина и приобрести в 2019-м Йордана Ларссона, набравшего в этом году 20 очков по системе «гол+пас».

Зарема Салихова и председатель совета директор ФК «‎Спартак» Леонид Федун. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости‎

НесVARение по-русски

Система видеопомощи арбитрам (VAR) опять давала сбои на протяжении всего чемпионата. Вернее, не система, а те, для кого эту сложноподчиненную недешевую конструкцию и внедрили. Казалось, телеповторы помогут нашим подслеповатым судьям исправлять свои косяки и хотя бы со второй попытки принимать правильные решения. Но на деле служители Фемиды так и не сработались с «варовской» техникой: иногда свистулькины, пропуская очевидные нарушения, просто не хотели смотреть на всякий случай «кино», а те подсказчики, которые должны были подталкивать их к проверочному сеансу, щелкали клювом в волшебной комнатке у мониторов. При этом за неназначенные пенальти и прочие проколы проверяли на детекторе лжи и наказывали только тех, кто трудился в поле. Более того, суровая экспертная комиссия под предводительством Ашота Хачатурянца за систематические просчеты и утрату доверия пожизненно отобрала свисток у Михаила Вилкова, отреагировавшего на отставку с юмором: «Буду рад, если моя дисквалификация поспособствует дальнейшему развитию судейства в России».

Фото: AP / TASS

Гибель «Тамбова»

Провинциальный ансамбль, за бюджетные деньги дававший домашние спектакли в Саранске из-за отсутствия собственного театра, легко и непринужденно накопил долгов на полмиллиарда рублей, растерял почти всех артистов и зимой объявил себя банкротом. Чтобы не сорвать общие весенние гастроли, не переписывать календарь и сохранить имидж РПЛ в глазах УЕФА, РФС разовым кредитным траншем вывел уникального бездомного из комы за неделю до рестарта. Остальные же участники турнира занимавшим последнее место «волкам» отослали в аренду без права выкупа ненужных бойцов. «Я удивлюсь, если «Тамбов» выиграет больше одного матча», — шептал эксперт Андрей Аршавин. В итоге собранная наспех труппа, получив гуманитарную помощь, не удосужилась напрячься даже разочек, пропустив в 11 встречах 35 мячей.

Но разве хоть кому-то из бессовестного тамбовского руководства за такую позорную смерть клуба будет стыдно?

Болельщики «Зенита» радуются победе в матче 30-го тура чемпионата РФ по футболу над командой ФК «Тамбов». Фото: РИА Новости

Прикуп «Сочи»

Курортную «банду» футбольная общественность окрестила фарм-клубом «Зенита», считая, что ее основная задача — аккуратно обеспечивать питерскую дружину дополнительными шестью очками. А уж когда президент Борис Ротенберг поставил перед командой, занявшей в прошлом году 12-е место, задачу попасть в еврокубки, специалисты просто расхохотались. Но хорошо смеется тот, у кого отличный стоматолог. Опытный Владимир Федотов лучше всех разбирал слабые стороны соперников и так наточил зубки «барсам», что от их укусов пострадали на «Фиште» все московские крутышки. Да и вообще возрастной оркестр с четырьмя легионерами в обойме проиграл всего семь раз (из них два — «Зениту»), запрыгнул на пятую строчку и собирается дебютировать в Лиги Конференций. «Это победа целого города, и это только начало! Большинство ребят хотят задержаться в «Сочи» и двигаться дальше», — так прокомментировал историческое достижение образованного три года назад клуба гендиректор Дмитрий Рубашко.

Пролеты ЦСКА и «Динамо»

Бюджет армейцев — 5,5 миллиарда рублей, «Динамо» распоряжается суммой в 4,2 млрд. Стоимость красно-синего состава — 135 млн евро (это выше, чем у «Спартака» и «Локомотива»), бело-голубые кудесники в гетрах оцениваются в 62 млн евро. ЦСКА подчиняется госкорпорации ВЭБ, динамовцев опекает банк ВТБ. С таким державным тылом за спиной следует, что называется, яростно бомбить на всю катушку. Но обладающие прекрасной инфраструктурой столичные команды под управлением двух иностранных коучей — Ивицы Олича и Сандро Шварца — синхронно опростоволосились по полной программе. И если «Динамо», сделавшее упор на молодежь, бесславно и равнодушно пролетело мимо медалей 13-й сезон подряд, то ЦСКА, провернув мощнейшую трансферную кампанию, продул в концовке все ключевые поединки и не попал в еврокубки впервые за 20 (!) лет. «При Гинере такого не было…», — вздыхают фанаты армейцев и шутят, что для больших побед покупать надо не только футболистов, но и судей… Впрочем, президентом клуба, по крайней мере, формально, 60-летний Евгений Леннорович все еще остается…

Андрей Успенский

P.S.Так как «Оренбург», занявший второе место в ФНЛ, и «Алания», получившая право сыграть в стыковых матчах, не получили лицензии для участия в элитном дивизионе на будущий год, переходный турнир отменили. А из премьер-лиги вылетели только прекративший существование «Тамбов» и волгоградский «Ротор». Вместо них в следующем сезоне в РПЛ будут участвовать «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

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