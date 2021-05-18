Япония также переходит на импортозамещение

Японское правительство, похоже, берет пример с российского. Там решили существенно ограничить использование зарубежных технологий для обеспечения возможности работы критически важных отраслей. Чем не импортозамещение?

Прежде всего, министры из Японии считают, что необходимо обеспечить кибербезопасность в своей стране. Для этого, соответственно, нужно, чтобы все программные продукты не содержали скрытых уязвимостей, о которых станет известно слишком поздно.

Решение очевидно: нужно, чтобы весь софт в системах критической инфраструктуры был отечественного, японского производства. Как стало известно, на утверждение законодателям представят новые инициативы, которые затронут минимум 14 важных секторов.