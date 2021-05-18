Эксперты рассказали, как новые технологии изменят розничную торговлю

Вы уже привыкли к тому, что кассир ближайшего супермаркета узнает вас в лицо? Поверьте, что в дальнейшем магазин и вовсе начнет подстраиваться под ваши личные предпочтения. Помогут этому новые технологии, которые идут на помощь продавцам.

Супермаркеты 21-го столетия будут строить свой бизнес на основе индивидуализации клиентов, то есть, максимального учета их личных потребностей. Результатом станет предложение именно того пакета товаров, который вы сами бы хотели выбрать, исходя из возможностей своего кошелька, конечно.

Для этого в магазинах установят систему распознавания покупателя по лицу, а также слежки за его передвижениями между полками с товаром. Разумеется, будет анализироваться выбор, а также – попытка понять, по каким критериям он сделан. И это лишь верхняя часть айсберга маркетинга ближайшего будущего.