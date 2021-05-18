Lenovo готовит к продаже смартфон Legion Phone 2 Pro с 18 ГБ оперативной памяти

Новый флагманский смартфон готовится выпустить в продажу компания Lenovo. Legion Phone 2 Pro получил 18 ГБ оперативной памяти и работает быстрее многих персональных компьютеров.

Новым флагманом решила удивить приверженцев своей продукции компания Lenovo. Legion Phone 2 Pro, как заверяет руководство бренда, мощнее и быстрее многих персональных компьютеров. Этому способствует высокопродуктивный процессор и объемный чип оперативной памяти. Наиболее актуальную на сегодняшний день модель однокристальной системы Snapdragon 888 от Qualcomm здесь дополняет 18-гигабайтная ОЗУ.

Выпуск аппарата в менеджменте Lenovo считают началом эры смартфонов с большим объемом оперативной памяти, в которой они станут пионерами. Legion Phone 2 Pro также оснащен 6,92-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung E4, частота обновления изображения в котором достигает 144 Герц. Его пиковая яркость равна 1300 кд/м2, а частота отклика сенсорного слоя 720 Герц. При этом экран охватывает свыше 111% цветового пространства DCI-P3.

Кроме того, в аппарате интересный блок фронтальной камеры, при необходимости он выдвигается из корпуса. Главный объектив основной камеры получил разрешение в 64 миллиона пикселей. Долгую работу без необходимости поисков розетки обеспечивает аккумулятор на 5,5 тысячи мА·ч, восполнить его энергию можно с помощью быстрой 90-ваттного зарядного устройства. Продажи девайса стартуют уже на этой неделе, 20 мая.