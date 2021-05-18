В Роттердаме стартовал первый полуфинал “Евровидения 2021”

Трансляцию выступления артистов можно посмотреть на сайте телеканала СТБ и Общественного.

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс будет проходить на арене Ahoy 18-го, 20-го и 22 мая. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 39 стран.

Украинская группа Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале под 15-м номером. По состоянию на вечер 17 мая группа занимала восьмое место в рейтинге возможных претендентов на победу по версии авторитетной букмекерской компании William Hill.

Мероприятие пройдет в присутствии 3,5 тыс. зрителей – они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.

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