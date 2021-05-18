 

Апелляционный суд рассмотрит жалобы на домашний арест Медведчука 21 мая

18.05.2021, 22:38, Новости дня
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Отмечается, что состав суда определила автоматизированная система документооборота. В состав вошли судья-докладчик Валерий Лашевич, судьи Татьяна Росик и Николай Ященко.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, ему надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать нардепа до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Апелляции на меру пресечения подали как Офис генпрокурора (прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога в размере 300 млн), так и защита Медведчука.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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