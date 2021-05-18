Апелляционный суд рассмотрит жалобы на домашний арест Медведчука 21 мая
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Отмечается, что состав суда определила автоматизированная система документооборота. В состав вошли судья-докладчик Валерий Лашевич, судьи Татьяна Росик и Николай Ященко.
13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, ему надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать нардепа до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.
Апелляции на меру пресечения подали как Офис генпрокурора (прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога в размере 300 млн), так и защита Медведчука.
Контекст:
11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.
Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.
В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
Медведчук назвал дело политически мотивированным.
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