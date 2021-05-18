Эрдоган заявил, что Байден “окровавленными руками” пишет историю “непропорциональных нападений” на Газу

Эрдоган раскритиковал президента США Джо Байдена за заключение Вашингтоном оружейной сделки с Израилем.

“Господин Байден, вы встали на сторону армян в вопросе так называемого “геноцида армян”. Теперь, к сожалению, вы своими окровавленными руками пишете историю этих событий, связанных с серьезными непропорциональными нападениями на Газу, которые привели к мученической смерти сотен тысяч людей”, – сказал президент Турции.

По его мнению, передача Иерусалима под управление межконфессиональной комиссии, состоящей из представителей мусульманской, иудейской и христианской общин, может привести к урегулированию кризиса.

“Самый быстрый и эффективный способ предотвратить угрозу в нынешней ситуации – предоставить Иерусалиму новый статус управления. В противном случае не представляется возможным достичь прочного мира в этом древнем городе”, – отметил Эрдоган.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израил Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

По данным Армии обороны Израиля на 17 мая, за неделю из сектора Газа по территории Израиля запущено 3150 ракет, погибло 10 израильтян, включая пятилетнего мальчика.

В ответ в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 820 военных целей ХАМАС, разрушена система террористических туннелей, убито около 130 представителей движения, включая командиров.

Al Jazeera 17 мая сообщило о 200 погибших за эту неделю палестинцах, включая 58 детей.

Израиль заявляет, что большинство жертв в Газе – члены террористических групп и в некоторых случаях жертвы собственных ракет ХАМАС, которые приземлились внутри сектора.

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