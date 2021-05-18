 

Врачи в Токио призвали отменить Олимпиаду из-за всплеска COVID-19

18.05.2021, 22:38, Новости дня
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В больницах Токио почти не осталось свободных мест. Правительство вынуждено было продлить третье чрезвычайное положение в Токио и нескольких других японских префектурах до 31 мая, сообщило агентство.

Врачи предупредили о возможных дополнительных трудностях при лечении пациентов из-за тепловых ударов, и если из-за Олимпиады увеличится количество умерших от COVID-19, Япония будет нести “максимальную ответственность”, добавили в ассоциации.

Онлайн-петицию с призывом отменить Олимпийские игры подписали уже сотни тысяч человек, проинформировало агентство.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа.

Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии, решение об этом было принято 9 марта.

С решением японских властей согласились Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Организаторы Игр пообещали вернуть деньги за уже приобретенные иностранцами билеты на соревнования.

28 апреля МОК опубликовал правила безопасности, которых должны придерживаться участники Олимпиады в Токио. В частности, все участники Игр должны пройти два ПЦР-теста на коронавирус перед вылетом в Японию. Спортсмены и все, кто будет с ними контактировать, ежедневно будут сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Reuters, только около 3,5% населения, составляющего около 126 миллионов человек, были вакцинированы. Государственная телекомпания NHK 18 мая сообщила о рекордном количестве тяжелобольных COVID-19 в Японии. В Токио подтвердили 732 новых случая заражения.

Всего 18 мая в Японии было зарегистрировано более 5000 новых больных COVID-19, отметила NHK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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