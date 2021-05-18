Мнение: А ТЫ сегодня уже помолился на любимую страну, ура-патриот?

Раньше больные ура-патриотизмом меня всё ненавидели за то, что я смею критиковать Лучшую В Мире Страну. И чего-чего только я о себе за это не читал! И что я “моральный урод”, и как у моей мамы только такое выросло, и так далее, и тому подобное. И вот мне стало интересно – а после ЭТОЙ статьи с “Дзена” они бы что сказали?

“То, что недра не принадлежат народу, поскольку не национализированы знают все. Но вот то, что поливая свой огород водой из близлежащей речки можно схлопотать штраф знают не многие. До 2007 года плата за использование водных ресурсов не предусматривалась, но солнцеликий решил “улучшить” жизнь россиян сделав забор воды из принадлежащих государству водных источников платным! Хотите поливать огород из речки – платите! Думаете это мертвая норма и в реальной жизни не работает? Супруги Семичевы тоже так думали и нарвались на штраф от властей Кингисепского района за полив грядок речной водой! Как сообщает “Гражданский патруль” государственный инспектор назначил штраф в 3000 рублей за то, что семейная пара Семичевых поливала участок из реки Неймы без договора на водопользование!

Как эту ситуацию воспринимают сами потерпевшие? Рассказывает Марина Степичева: “Мы живем здесь уже 24 года, огородом занимаемся последние 5 лет, выращиваем только зелень – салат и лук. Водопровода нет, пользуемся дождевой водой. Но, во время засухи иногда приходится брать воду из Неймы. Наш участок стоит прямо на берегу и чтобы не ходить с коромыслом спустили к реке небольшой шланг…”

Дальше больше! Житель Нижегородской области Геннадий Толченков собрал в лесу 13 поваленных ветром деревьев и получил уголовное дело о хищении в особо крупном размере, потому что бревна оказались недостаточно гнилыми, хоть и почернели от гнили! Теперь ему грозит штраф до 3 миллионов рублей и до 7 лет лишения свободы! У нас за коррупцию меньше дают! Отвечая на справедливые вопросы журналистов в интервью газете “Комсомольской правда” глава Бутурлинского лесничества пояснил, что собирать можно только те деревья, которые полностью потеряли свою товарную ценность и пригодны только для сжигания. И пусть даже они поломаны и вырваны с корнем ураганом,-нельзя! Иными словами все что пригодно для использования, не гниль и труха, необходимо оставить государству, а не на что не годных гнилушек не жалко – берите сколько хотите, государство у нас щедрое!”

Ну что, ура-патриоты, как вам нравится ВОТ ТАКАЯ ваша “великая прекрасная страна”? Или я чего-то не понимаю и это тоже к признакам “величия” относятся? А если завтра заставят платить за воздух, которым мы дышим, и за аренду земли, по которой ходим, как на том же “Дзене” вангуют (и немного уже до этого осталось, смотрю, раз за воду из рек вон уже платят), вы всё равно дрочить на “лучшую в мире” страну будете и возмущаться, как это другие не дрочат?:(

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