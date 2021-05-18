 

В Москве начали благоустраивать территорию возле станции метро “Мичуринский проспект” БКЛ

18.05.2021, 22:16, Разное
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Запуск станции “Мичуринский проспект” БКЛ – очень важное событие, ведь после этого разгрузятся центральные узлы метрополитена и южные участки Арбатско-Покровской и Сокольнической линий, а также снизится интенсивность движения по Аминьевскому шоссе, улице Удальцова, Мичуринскому проспекту и проспекту Вернадского.

Ожидается, что станция “Мичуринский проспект” будет пользоваться большой популярностью у местных жителей. Именно поэтому очень важно, чтобы прилегающая территория была в порядке. Работы по благоустройству здесь уже начались.

Так, специалисты отремонтируют асфальтовое покрытие проезжей части, тротуары, уберут провода в кабельную канализацию, а также обустроят небольшие места для отдыха. Помимо этого, заменят четыре остановочных павильона на новые, установят навигационные стелы, а для автомобилистов появятся парковочные места. Здесь же сделают три наземных пешеходных перехода с контрастным освещением.

Некоторые участки возле станции озеленят: высадят более 40 деревьев и 155 кустарников, разобьют более 20 тысяч квадратных метров газона. На площади Олимпийской деревни возле памятника чемпиону Ивану Ярыгину высадят цветы и установят арт-объект “Птицы” о ценности городской экосистемы и важности бережного отношения к природе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в 2021-м приведут в порядок территории около 13 станций метро. Работы около “Мичуринского проспекта” планируют завершить во второй половине года.

Стоит отметить, что район Раменки быстро развевается. Здесь приведены в порядок 265 дворов, пруд у Мичуринского проспекта, 46, Воробьевская набережная и парк 50-летия Октября, благоустроены 11 школ и 14 детских садов, создан сквер с ухоженной территорией по адресу: улица Столетова, 8.

Помимо этого, в районе обновлены 147 детских и 63 спортивные площадки, построены южный участок Северо-Западной хорды от Мичуринского проспекта до улицы Светланова, дорога от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского и южного дублера Кутузовского проспекта.



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