В Подмосковье разработали уникальное средство для инфицированных ран
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Подмосковные специалисты разработали уникальное средство для местного лечения поражённых инфекциями ран. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Средство выполнено в виде губки с множеством пор, которая может быть разных размеров. Его основное действующее вещество – биологически активный хитозан, который можно применять как для свежих, так и для заживающих ран. Серийное производство продукта запланировано на лето текущего года, передаёт “Радио 1”.
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