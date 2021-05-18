 

В Подмосковье разработали уникальное средство для инфицированных ран

18.05.2021, 22:16, Разное
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Подмосковные специалисты разработали уникальное средство для местного лечения поражённых инфекциями ран. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Средство выполнено в виде губки с множеством пор, которая может быть разных размеров. Его основное действующее вещество – биологически активный хитозан, который можно применять как для свежих, так и для заживающих ран. Серийное производство продукта запланировано на лето текущего года, передаёт “Радио 1”.



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