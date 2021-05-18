На крючке? – Личное мнение

В Инстаграме друга Тимура Юнусова была опубликована любопытная фотография.



Фото: Соцсети

Официально расставшиеся Настя и Тимур, сидя чуть поодаль друг от друга, прекрасно проводят время в одной компании.

Возникает вопрос: эти двое остались хорошими друзьями, тупо всех развели, или бедная Настя не может себе позволить вычеркнуть из своей жизни Юнусова?

В документальном фильме с претенциозным названием «Мой монолог» Решёткина скучно жалуется на предательства Юнусова и на боль, которую тот ей причинил.

Невозможно было мириться с некоторыми вещами.



Знаете, в этом я Решёткиной верю.

Мириться было невозможно, но она мирилась: и презрительным к ней отношением со стороны Симоны, и с тем, что Тимати таскал её за собой повсюду не одну, а в связке с предшественницей. На отдых, на мероприятия. Куда ещё?



Фото: Соцсети

Я бы такого точно не потерпела.

Сидеть и заискивающе улыбаться, когда толстая, неумная, надменная бабка тебя знать не хочет? Увольте!

Изображать доброжелательное отношение к Шишковой, которая на тот момент была не прочь затащить Юнусова обратно в свою жизнь? Простите, но нет: не моё.

Однако Настя — не я: она действительно мирилась с вещами, с которыми ни одна уважающая себя женщина мириться не будет.

Почему же ты вдруг взяла и перестала терпеть, а, Насть?

Поумнела? Да нет, вроде: судя по твоему монологу не поумнела, а даже наоборот.

Или, может, Тимати на «Холостяк» нужно было сгонять: народ развести и денежку заработать? Пришлось сделать вид, что вы расстались?

Или он тебя действительно слил, как любовницу, которой нужно хотя бы официально хранить верность. Однако денег у тебя нет, а потому ты продолжаешь сопровождать по команде того, кто растоптал твоё достоинство, выставил тебя на весь мир терпилой, приклеил к тебе ярлык наложницы? Сопровождать и улыбаться.

Вы во что склонны верить?

В то, что Тимати и Решетова всех развели липовым расставанием, или в то, что Настя не может позволить себе послать Тимати туда, куда ему стоит пройти, и по-прежнему сидит у него на крючке?

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