 

В РПЦ сравнили практику суррогатного материнства с рабством

18.05.2021, 22:02, Новости дня
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Принятие закона о запрете использования иностранцами российских женщин в качестве суррогатных матерей – моральный долг всех депутатов, сообщил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Он сравнил практику суррогатного материнства при коммерческом посредничестве с рабством. «Закон о запрете использования иностранцами российских женщин в качестве суррогатных матерей… это моральный долг всех депутатов, вне зависимости от их партийной принадлежности. Использование материнского потенциала наших соотечественниц богатыми иностранцами, при посредничестве коммерсантов – это практика, которая, по нравственной оценке, сопоставима с эксплуатацией женщин в качестве рабынь», – написал Кипшидзе в своем Telegram.

Ранее Кипшизде уже заявлял, что РПЦ считает необходимым ограничить законом суррогатное материнство, чтобы прекратить использование российских суррогатных матерей для удовлетворения иностранного спроса. Его поддержал и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил, что необходимо ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранцев.



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