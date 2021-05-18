Вучич отреагировал на извинение Земана за бомбардировки Югославии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что извинение президента Чехии Милоша Земана перед сербским народом за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году является историческим событием.

«Для нас сегодняшний день был очень важен в историческом смысле, он войдет в учебники. [Извинения Земана] – это историческая честь для нас. Его это мучило, мучило годами, большое спасибо ему за смелость. Это выдающийся интеллектуал, которого уважают, важно, что именно он сказал такую важную вещь», – сообщил Вучич в эфире телеканала «Пинк», передает ТАСС.

Во вторник Земан во время встречи с прибывшим в Прагу с визитом президентом Вучичем публично извинился за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году и попросил прощения у сербского народа.

Авиаудары НАТО по Югославии продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тыс. человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тыс. человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долларов.

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