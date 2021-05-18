 

Мнение: Художник и трагедия народа

18.05.2021, 22:00, Разное
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Кто хочет стереть имя талантливого крымскотатарского художника Рустема Эминова из современной истории?

Талантливый крымскотатарский художник Рустем Эминов живет и работает в Крыму. И пишет картины об истории своего народа. Картины художника из серии «Унутма» – о депортации крымских татар, которая началась 18 мая 1944 года.

Заглянул сегодня в ТОП-ЖЖ и в очередной раз убедился, что ЖЖ вымирает. Потому что только в вымирающей соцсети могут работать редакторы, которые  рекомендуют читателям запись про депортацию крымских татар, которая уже выкладывалась два года назад.

Слово в слово.

Умиляет, что автор пишет «Во всей это трагедии есть ещё один очень важный момент — о котором умалчивают российские источники…»

Кто умалчивает? Какие источники?

Если бы это было написано в 1957-ом, или 1985-ом, тогда да, это было бы прорывно. Но в 2021 году писать про «умалчивание российских источников», по-моему, могут только авторы, считающие своих читателей шизофрениками, которые впервые слышат про депортацию крымских татар….

И еще один паскудный момент. И это паскудство не только  автора, но и редакторов ТОПа ЖЖ.

Автор пишет: «В 1957 году в СССР начали стирать всю память о крымскотатарском народе ….». Но при этом автор наворовал иллюстраций, и видимо, постеснялся написать, что автор картин – крымскотатарский художник Рустем Эминов, картины которого можно увидеть, к примеру, вот здесь. Если это не попытка стереть из современной истории имя талантливого художника, что это такое?

Скверная получается история. Автор наворовал картинок, а редакторы ТОПа ЖЖ, забыв о таком понятии, как авторское право, рекомендуют текст с ворованными иллюстрациями читателям, случайно заглянувшим в ТОП ЖЖ…

Репродукции картин Рустема Эминова отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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