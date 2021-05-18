Депутаты приняли закон о запрете причастным к деятельности экстремистов избираться в Госдуму
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете избираться в нижнюю палату российского парламента лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций. Трансляция пленарного заседания велась на официальном сайте Госдумы.
За законопроект проголосовали 293 депутата, против — 45 человек. Еще двое воздержались.
Проект закона предполагает запрет избираться в Госдуму гражданам, которые участвовали в деятельности общественных, религиозных и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими или террористическими. Документ касается и тех, кто перечислял таким организациям деньги или же оказывал иную помощь. Запрет будет действовать в течение пяти лет.
Проект закона был внесен на рассмотрение группой депутатов во главе с единоросом Василием Пискаревым вскоре после того, как прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией*.
Силовики уверили, что фактическими целями деятельности ФБК, Фонда защиты прав граждан* и «Штабов Навального»** является «создание условий для изменения основ конституционного строя», в том числе с использованием сценария «цветной революции».
*Организация включены Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента**внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
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Источник: Новая газета
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