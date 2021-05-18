 

Скрининг колоректального рака начнется в возрасте 45 лет, снижен с 50

18.05.2021, 21:52, Разное
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В связи с недавним тревожным ростом случаев колоректального рака у людей моложе 50 лет независимая группа экспертов рекомендовала лицам со средним риском заболевания начинать скрининговые обследования в 45 лет вместо традиционных 50.

Изменения в рекомендациях Целевой группы по профилактическим услугам США (USPSTF), опубликованные в текущем выпуске JAMA, обновляет свои рекомендации от 2016 года и приводит их в соответствие с рекомендациями Американского онкологического общества, которое снизило возраст для начала скрининга до 45 лет в 2018 году.

Колоректальный рак (CRC) является одним из наиболее предотвратимых злокачественных новообразований из-за его долгой естественной истории прогрессирования и доступности скрининговых тестов, которые могут выявить и выявить заболевание на ранней стадии. Общая заболеваемость CRC у лиц в возрасте 50 лет и старше неуклонно снижалась с середины 1980-х годов, в основном из-за усиления скрининга и изменения моделей изменяемых факторов риска.

«Рост заболеваемости колоректальным раком среди молодых людей (т.е. моложе 50 лет; определяется как колоректальный рак с молодым началом) был зарегистрирован с середины 1990-х годов, с 11% случаев рака толстой кишки и 15% рака прямой кишки в 2020 году. встречается среди пациентов моложе 50 лет, по сравнению с 5% и 9%, соответственно, в 2010 году », — сказал Кимми Нг, доктор медицины, магистр здравоохранения, первый автор редакционной статьи в JAMA к статье об изменении руководства USPSTF. Нг является директором Центра рака толстой кишки с молодым началом в Институте рака Дана-Фарбер.

Причины увеличения CRC с ранним началом в настоящее время не известны.

Снижение рекомендованного возраста для начала скрининга «сделает скрининг на колоректальный рак, который так важен, доступным для миллионов людей в Соединенных Штатах, и, надеюсь, гораздо больше жизней будет спасено за счет более раннего выявления колоректального рака, а также за счет предотвращения колоректального рака. , — сказал Нг.

USPSTF — это независимая группа экспертов, финансируемая Министерством здравоохранения и социальных служб США. Он систематически рассматривает доказательства эффективности профилактических услуг и вырабатывает рекомендации. Американские группы медицинского страхования обязаны бесплатно покрывать для пациента любую услугу, которую USPSTF рекомендует, с уровнем доказательности A или B, независимо от того, сколько это стоит.

Рекомендация целевой группы означает, что страховщики будут обязаны покрывать профилактические процедуры, такие как колоноскопия и анализы стула, предназначенные для выявления рака толстой кишки на ранних стадиях.

Целевая группа выбрала возраст 45 лет на основании исследования, показывающего, что начало скрининга в этом возрасте предотвратило больше ранних смертей, чем в возрасте 50 лет, с относительно небольшим увеличением количества осложнений после колоноскопии. Рекомендация USPSTF 2016 о проведении выборочного обследования только лиц в возрасте от 76 до 85 лет не изменилась, поскольку исследования показывают лишь небольшое увеличение продолжительности жизни.



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