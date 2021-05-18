 

Обледенение мышц может замедлить выздоровление

18.05.2021, 21:52, Разное
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Исследование с использованием мышиной модели эксцентрического сокращения (* 1) показало, что обледенение поврежденных мышц замедляет регенерацию мышц. Открытие было сделано исследовательской группой, в которую входил доцент АРАКАВА Такамицу, а затем доктор философии. Студент КАВАСИМА Масато из Высшей школы медицинских наук Университета Кобе и доцент Технологического института Тиба КАВАНИСИ Нориаки и др. Кроме того, исследователи выяснили, что это явление может быть связано со способностью провоспалительных макрофагов (* 2, 3, 4) проникать в поврежденные клетки. Это исследование поднимает вопрос о том, следует ли замораживать серьезные мышечные травмы (например, разорванные мышцы).

Эти результаты исследования были опубликованы в Интернете в качестве одного из Журнал прикладной физиологииСтатьи в прессе 25 марта 2021 года.

Основные моменты

Предпосылки исследования

Травмы скелетных мышц включают в себя различные повреждения мышц; от микроклеточного уровня до тяжелого уровня. К таким травмам относятся не только травмы, полученные во время занятий спортом или школьной физкультурой, но и внешние травмы, полученные в результате несчастных случаев и стихийных бедствий.

«Обработка RICE» — это распространенный подход к травмам скелетных мышц, независимо от степени травмы. Эта аббревиатура расшифровывается как Rest, Ice, Compression и Elevation и часто используется в физическом воспитании, спорте и даже в медицине. Лед обычно применяется независимо от типа мышечной травмы, но мало что известно о долгосрочных эффектах обледенения.

Лед используется для подавления воспаления, однако воспаление в ответ на повреждение тканей является одним из механизмов заживления организма. Это стало пониматься как жизненно важный ответ для регенерации тканей. Другими словами, подавление воспаления с помощью льда также может препятствовать попыткам организма восстановить себя.

Эксперименты, изучающие эффект обледенения мышц после травмы, дали противоречивые результаты. Некоторые сообщили, что он задерживает регенерацию мышц, в то время как другие заявили, что он не препятствует этому процессу. Однако ни одно из исследований до сих пор не изучало эффекты обледенения с использованием модели травмы, которая имитирует обычные спортивные травмы, вызванные сокращением мышц.

Используя мышиную модель травмы из-за эксцентрического сокращения мышц, нынешняя исследовательская группа решила наблюдать за последствиями посттравматического обледенения. В этой мышиной модели травмы напоминали серьезные разорванные мышцы.



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