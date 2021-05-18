 

Симптомы деменции: три варианта поведения, указывающие на раннюю стадию болезни Альцгеймера

18.05.2021, 21:42, Разное
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Деменция характеризуется сложными изменениями внутри головного мозга, часто происходящими в течение первых 5-10 лет болезни. В Национальном институте старения (NIA) рассказали о трех вариантах поведения, указывающих на раннюю стадию болезни Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера или сенильная деменция является тяжелым нейродегенеративным заболеванием для которого характерно медленное течение. Недуг начинается с малозаметных симптомов, затем постепенно прогрессирует и может стать причиной летального исхода. Болезнь выявляют у людей 65 лет и старше. От нее нет лекарства, однако благодаря ранней диагностике пациент может решить, какое лечение он хотел бы получать. В NIA объяснили, что появление растущего возбуждения может указывать на развитие деменции. О возбуждении может говорить поведение человека, когда он ходит взад и вперед по одной и той же области с повышенной скоростью.

Ещё одним признаком болезни Альцгеймера может быть бессонница. К симптомам следует отнести и не характерные раннее для человека физические или словесные акты агрессии. В таком случае пациент может причинить физический вред близкому человеку. Специалисты советуют искать ранние признаки волнения или агрессии. Они могут появляться у каждого время от времени, однако если эти чувства длятся долго – это сигнал о проблемах, развивающихся в клетках головного мозга.

К другим возможным признакам болезни Альцгеймера медики отнесли потерю инициативы, плохое суждение и потерю памяти. Ярким примером деменции является случай, когда человек кладет обычные предметы домашнего обихода в странные, не подходящие для них места. Изменения, происходящие в мозге, вызванные деменцией, могут привести к изменению личности человека. Люди с болезнью Альцгеймера способны быстрее расстраиваться, сердиться, беспокоиться. У них может возникать апатия, подозрительность, недоверие к другим людям.

Ученые выявили, что заболевание вызывается аномальным скоплением белков в клетках головного мозга. В развитии этого серьезного состояния играет роль и генетика, хотя из-за данного фактора риск увеличивается незначительно. В настоящее время исследователи продолжают исследования, касающиеся того, могут ли травмы головы стать причиной возникновения деменции. Риск болезни увеличивается из-за курения, ожирения, сахарного диабета, высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина.

Источник: www.express.co.uk



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