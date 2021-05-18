Гендиректор “Оператора ГТС Украины” подсчитал потери Украины в случае запуска “Северного потока – 2”

По словам Макогона, Россия откажется от транзита газа через Украину, если “Северный поток – 2” достроят. Однако он уверяет, что газотранспортная система Украины будет функционировать, но инфраструктуру придется оптимизировать.

“Наша система готова. Без гарантий постоянного использования системы на достаточном уровне мы просто вынуждены будем оптимизировать 80% компрессорных станций и не будем способны прокачивать нынешние объемы газа. Все трубы останутся, их нет смысла выкапывать. Мы снизим мощности компрессорных станций и изменим уникальную мощность 146 млрд м³ газа в год, доступную для ЕС, к объему, который необходим собственно Украине. Мы оставим столько, сколько нужно для внутренней работы. Иначе, чтобы поддерживать всю инфраструктуру в нынешнем состоянии, нужно будет повысить тариф в четыре раза. Но в этом нет смысла”, – сказал гендиректор ОГТСУ.

После этого он назвал сумму убытков для Украины от запуска “Северного потока – 2”.

“Если газ пойдет через “Северный поток – 2”, у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже, это еще около $2-3 млрд потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска “Северного потока – 2″ в $5–6 млрд в год”, – объяснил Макогон.

При этом, по мнению гендиректора ОГТСУ, косвенные потери составят значительную часть.

“Газ подорожает примерно на $50 за 1 тыс м³, поскольку стоимость транспортировки в Украину возрастет. Если дорожает газ, то дорожает весь наш экспорт, например, удобрения. Газ подорожает для населения, соответственно нужно будет больше средств для субсидий”, – сказал он.

Макогон полагает, что возможные убытки можно компенсировать путем увеличения объемов добычи собственного газа и применять меры по энергоэффективности.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

В “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер ожидает, что вопрос строительства газопровода “Северный поток – 2” могут решить в течение года.

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