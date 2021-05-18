Парк Декабрьского восстания приведут в порядок до конца лета

За последние 10 лет Москва стала выглядеть лучше. В городе появляются новые общественные пространства, обустраиваются места для отдыха и занятий спортом, обновляются детские площадки и тротуары. Именно поэтому гулять по столице стало еще приятнее.

Москвичи и гости города очень любят природные территории, поэтому их благоустройству уделяется особое внимание. Например, недавно начали приводить в порядок парк Декабрьского восстания, который был основан более 100 лет назад. Здесь установят новое освещение, организуют ландшафтную подсветку деревьев и кустарников.

Помимо этого, в парке высадят более 30 деревьев и 300 кустарников, разобьют почти 45 тысяч квадратных метров газона. Цветники появятся у входа и у мемориального ансамбля. Также здесь разместят четыре детские и три спортивные площадки. В западной части парка появится площадка для выгула собак.

Приведут в порядок и уникальное историческое здание – кордегардию Пресненской заставы – единственную из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, которая сохранилась до наших дней. Внутри заменят перекрытия и покрытие пола, окна и двери, отремонтируют стены, крышу и цоколь.

Примечательно, что и ограда парка, которая была установлена в 1940-1950 годах, также не менялась с тех пор. Ее очистят пескоструйными аппаратами. Также было решено восстановить ее первоначальный цвет. Утраченные участки ограды заменят. При этом будет сохранена их оригинальная форма и рисунок.

Говоря о развитии Пресненского района, стоит отметить, что здесь благоустроены 12 улиц и 38 дворовых территорий, открыты две станции Московского центрального кольца, два новых детских сада и флагманский центр госуслуг “Мои документы”. Также отремонтированы четыре учреждения здравоохранения, реконструирован детский парк “Пресненский” и созданы три общественных пространства.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подробно рассказал о благоустройстве Красной Пресни и Звенигородского шоссе. Здесь появится прогулочный маршрут с площадками для отдыха, высадят деревья и кустарники, сделают новое общественное пространство.