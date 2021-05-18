В России нашли более 40 тысяч долларовых миллионеров

Эксперты организации Frank RG проанализировали банковскую систему России и подсчитали количество людей со стоимостью активов свыше миллиона долларов. Они выявили 41 тысячу миллионеров.

Аналитики отметили, что за год их количество увеличилось на 10,8%. При этом число банковских клиентов с активами стоимостью более миллиона долларов и общим состоянием свыше пяти миллионов долларов ещё больше: 44 тысячи человек, сообщает телеканал “Царьград”.