 

СМИ: США решили отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG

18.05.2021, 21:04, Новости дня
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Администрация президента Джо Байдена намерена отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG, информирует Axios со ссылкой на два источника.

«В Вашингтоне пришли к выводу, что единственный способ остановить проект, который готов уже на 95% – ввести санкции против немецких получателей газа, а пойти на разрыв с Германией по такому поводу Байден не готов», – цитирует издание РИА «Новости».

Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2». Штаб-квартира компании располагается в городе Цуг, Швейцария. Учредителем и единственным акционером компании Nord Stream 2 AG является ПАО «Газпром».

Напомним, в МИД РФ заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что РФ уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии. 



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