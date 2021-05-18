Мнение: О поражении Израиля



Фото © Reuters.

Вот такими фотографиями сейчас завален #интернет, забиты фотоленты ведущих мировых информационных агентств. Такие снимки – в цвете – публикуют крупнейшие газеты и журналы.

Убийственная эстетика войны – взрывы и дым над жилыми домами в арабских кварталах. Руины. Пыль. Боль.

И вот такие снимки публикуются в изобилии тоже.



Фото © Reuters.

Горе. Похороны. Слёзы. Страдания и скорбь арабских матерей. Невыдуманные ужасы войны.

Войны, которая со стороны Израиля показывается в лучшем случае такой.



Фото © Reuters.

По-своему красивой, эстетичной, далёкой и не страшной. Похожей на салют или метеоритный дождь.

Такие картинки, причём не по разу, дают не только Al-Jazeera и прочие мусульманские СМИ. Почтенные западные Reuters, Bloomberg, AFP представляют палестино-израильский конфликт похожим образом. Кровь, потери, боль арабов – и технологичный, холодный, бездушный Израиль.

Само название, кстати, палестино-израильский, уже лукаво и даже лживо. Израиль борется не с Палестиной и не с арабами, а с ХАМАС. Террористической организацией, действительно атакующей ракетами, бомбами, минами и проч. мирную еврейскую страну.

Но жертва – не Израиль, а палестинцы. Которых, к слову, среди террористов ХАМАС, представляющий всякий сброд с мутными корнями, вообще меньшинство.

То есть, пиар-войну Израиль проиграл. Причём, задолго до сегодняшней вспышки многолетнего конфликта. Несмотря на все возможности еврейского лобби в западных странах, в #СМИ, в информационном пространстве.

Как думаете, почему именно в данном случае жертва предстаёт насильником, а террорист – невинной овечкой?

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