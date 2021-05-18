Каждый пятый человек верит фейковым новостям о COVID-19 — опрос



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Ученые из Австралии, Германии и Нидерландов поставили перед собой цель выяснить, почему люди так восприимчивы к медицинской дезинформации и кто находится в «группе риска». Они провели два опроса в США среди 1737 человек от 18 до 74 лет в июне прошлого года, когда в стране вводились жесткие ограничения на фоне роста заболеваемости.

Авторы исследования попросили респондентов рассказать о своем отношении к популярным мифам и теориям, которые не имеют научного подтверждения, но широко обсуждаются в соцсетях. Например, о том, что коронавирус является биологическим оружием, его распространяют вышки 5G или комнатные мухи, а тяжелому течению COVID-19 подвержены только пожилые или полные люди.

Результаты показали, что 20% опрошенных верят как минимум в один или несколько популярных мифов, в том числе о риске заражения и осложнений.

«Если 20% людей уверены в своей неуязвимости из-за возраста, диеты или навыков использования мухобойки, они могут игнорировать разумные меры защиты от инфекции, такие как социальное дистанцирование, ношение масок или вакцинация. Это может привести в том числе к заражению тех людей, которые не доверяют фейкам и следуют всем рекомендациям», — считает главный автор исследования, профессор Марк Альфано (Mark Alfano) из Университета Маккуори (Macquarie University).

Ученые выяснили также, что люди, которые принимают на веру фейковую информацию о коронавирусе, не пытаются проверять ее в научных источниках. Более того, они очень неохотно меняют свое мнение, даже если появились надежные доказательства тому, что их ввели в заблуждение. В то же время у граждан, которые не доверяют мифам и теориям заговорам, есть два общих качества: они любознательны и не предвзяты, поэтому готовы легко отказаться от своего убеждения, если нашли подтверждения их ошибочности.

Ранее Левада-центр провел опрос, показавший, что большинство россиян (64%) уверены, что вирус был создан в лаборатории как новая форма биологического оружия. Лишь 23% считают, что вирус возник естественным путем. Версия об искусственном происхождении патогена пользуется наибольшей популярностью в старших возрастных группах. В природное происхождение больше верят респонденты 18-24 лет – 34%. При этом больше половины опрошенных (56%) не боятся заразиться коронавирусом.