Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые меньше всего дешевеют после покупки

Эксперты составили ТОП-5 кроссоверов, которые меньше всего дешевеют после первоначальной покупки. Любая машина после приобретения начинает терять свою стоимость. Редким исключением являются дорогостоящие автомобили, считающиеся коллекционными.

В первые три года эксплуатации кроссоверы и внедорожники не сильно теряют в цене, если сравнивать показатели с универсалами и седанами. Верхние позиции рейтинга достались престижным паркетникам. На первой позиции расположился итальянский кроссовер Lamborghini Urus. Эксперты считают, что через три года эту модель можно продать за 79% от изначальной стоимости. На рынке РФ новый кроссовер доступен минимум за 18,5 миллиона рублей.

На втором месте рейтинга находится внедорожник Toyota Land Cruiser. На эту модель фиксируется стабильный спрос среди автолюбителей. При любом пробеге есть шанс на удачную перепродажу. Через три года после реализации данной машины можно получить 72,5% от первоначальной стоимости. В РФ новый Toyota Land Cruiser имеет ценник в 5,4 миллиона рублей.

Тройку лидеров замыкает Porsche Cayenne. Его через три года можно продать за 67,9% от первоначальной цены. В РФ стоимость престижной модели стартует от 6,28 миллиона рублей. На четвертом месте находится британский кроссовер Range Rover Sport. Через три года он сохраняет 64,1% от первоначальной цены. В РФ за новую модель придется заплатить почти 6,4 миллиона рублей.

В рейтинг также попал корейский паркетник SsangYong Rexton. Он относится к среднему ценовому сегменту, поэтому выделяется на фоне других машин. Через три года это транспортное средство можно продать за 60,2% от стартовой цены. В РФ за базовую комплектацию автомобиля придется заплатить 1,22 миллиона рублей.

Источник: www.autoexpress.co.uk