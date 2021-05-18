В МИД Украины рассказали, когда украинцев вывезут из сектора Газа

Он отметил, что выехать с территории сектора Газа хотят более сотни украинцев. По словам Николенко, к процессу эвакуации “привлекли международные организации и соседние государства”.

“Отрабатываем безопасные маршруты репатриации наших граждан из Газы… 120 украинцев хотят уехать. Подавляющее большинство – женщины и дети, проживающие в анклаве. Точной даты пока нет. Нужен режим тишины”, – подчеркнул Николенко.

Відпрацьовуємо безпечні маршрути репатріації наших громадян із Гази. Залучили міжнародні організації та сусідні держави. 120 українців хочуть виїхати. Переважна більшість – жінки і діти, які мешкають в анклаві. Точної дати наразі немає. Потрібен режим тишіhttps://t.co/MltjeJOSgS

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 18, 2021

По вопросам эвакуации из сектора Газа гражданам Украины нужно обращаться в представительство страны при Палестинской национальной администрации, сообщила изданию “ГОРДОН” пресс-служба Кабмина.

Контекст:

Организовать возвращение украинцев из сектора Газа поручил Кабмину президент Владимир Зеленский. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что как и во время предыдущих вспышек противостояния на Ближнем Востоке в 2012-м и 2014 году, прорабатывается возможность вывоза украинцев через территорию Египта.

Во исполнение поручения Зеленского задание МИД Украины и Министерству инфраструктуры “принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из сектора Газа” дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум палестинской группировки ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

По данным Армии обороны Израиля на 17 мая, за неделю из сектора Газа по территории Израиля запущено 3150 ракет, погибло 10 израильтян, включая пятилетнего мальчика.

В ответ в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 820 военных целей ХАМАС, разрушена система террористических туннелей, убито около 130 представителей движения, включая командиров.

Канал Al Jazeera 17 мая сообщил о 200 погибших за время конфликта палестинцах, включая 58 детей.

Израиль заявляет, что большинство жертв в Газе – члены террористических групп и в некоторых случаях жертвы собственных ракет ХАМАС, которые приземлились внутри сектора.

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