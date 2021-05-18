Мнение: Число американских шпионов, 5 принципов общения с Россией и паспорт для сотрудницы Госдепа

1. Сколько в России действует американских шпионов? Можно прикинуть исходя из общего числа агентов Пентагона, недавно опубликованного СМИ. Цифра наверняка занижена (не будем забывать, что военные расходы США составляют около половины от общемировых), но настоящую нам вряд ли открыто сообщат:

https://lenta.ru/news/2021/05/17/secret_army/

США за последнее десятилетие создали многотысячную секретную армию, члены которой выполняют различные задания Пентагона как внутри страны, так и за рубежом. Об этом стало известно изданию Newsweek по результатам двухлетнего журналистского расследования.

По данным американской газеты, в общей сложности в тайную сеть входят как минимум порядка 60 тысяч человек, при этом реальное количество таких агентов может оказаться еще больше. В программе задействованы около 130 частных организаций, а также десятки малоизвестных и секретных правительственных организаций. Ежегодно на обслуживание секретной армии тратится более 900 миллионов долларов, подсчитало Newsweek. Эти средства идут, в частности, на изготовление фальшивых документов для агентов, действующих под вымышленными именами, оплату счетов и налогов от их имени и на создание специальных устройств слежения и средств маскировки.

Отмечается, что около половины всех сотрудников тайной сети составляют агенты из Сил спецопераций. Некоторые из них работают в зонах боевых действий, например, в Пакистане и Западной Африке, отслеживая террористов, однако чаще всего их задействуют для выполнения задач в таких недружественных США странах, как Иран и Северная Корея. Также в секретную армию входят специалисты военной разведки, работающие под прикрытием в разных странах.

Кроме того, пишет издание, в рамках тайной сети действуют тысячи специалистов по кибербезопасности и сбору разведданных, доступных в интернете. Члены этого подразделения занимаются в том числе обеспечением безопасности деятельности всей сети, помогая скрывать информацию обо всех людях и организациях, принимающих участие в секретных миссиях Пентагона.

Таким образом, отмечает Newsweek, шпионы, работающие на Пентагон, действует примерно так же, как агенты России и Китая, которых официальный Вашингтон регулярно обвиняет в проведении аналогичных преступных операций.

Население России составляет 2% от общемирового. С учётом особой важности нашей страны для США, можно предположить, что несколько процентов из 60 тысяч секретных бойцов Пентагона работают у нас.

Сюда нужно отдельно приплюсовать работников ЦРУ (Центрального разведывательного управления) и других американских ведомств. Не исключено, что в общей сложности число американских агентов в России может превышать 10 тысяч человек.

Цифра огромная, но, разумеется, рекорд Польши американцам не переплюнуть. Напомню, в тридцатые годы в ходе так называемой «Польской операции» Сталин арестовал 139 тысяч человек, расстрелял из них 111 тысяч:

https://corporatelie.livejournal.com/15053.html

2. В Европарламенте почему-то никого не интересуют нарушения прав русскоязычного населения в странах, которые вступили в ЕС или мечтают туда вступить. Там никого не смущают настойчивые попытки американского и европейского вмешаться в дела России. Однако там готовы учить Россию демократии и правам человека, бороться с «российским вмешательством»:

https://lenta.ru/news/2021/05/16/parliament/

Комитет по международным отношениям Европейского парламента сформулировал в своем докладе основные принципы построения отношений с Москвой. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Евродепутаты озвучили пять рекомендаций. Среди них: введение санкций, финансовый контроль, организация международных расследований, противодействие угрозе безопасности. Еще один пункт — борьба с «российским вмешательством» в дела Евросоюза и противостояние «русскоязычной пропаганде», в том числе через создание телеканала с круглосуточным вещанием. Сюда же входит поддержка «продемократического общества» в России и вдохновение россиян с помощью программы «Восточное партнерство». Брюссель также предложил не признавать легитимность нового состава Госдумы после выборов в сентябре, если они пройдут с фальсификациями.

Авторы доклада отметили, что желательно рассказывать России о выгодах в случае ее становления на путь демократических трансформаций. Например, будет упрощен визовый режим, возможны стратегическое партнерство, программы инвестирования в свободную торговлю и модернизации.

В отношениях с США Евросоюзу рекомендуется объединиться для «защиты демократии во всем мире» и разработать общие меры по санкциям, финансовой помощи и поддержке активистов-правозащитников. Для соблюдения принципа «демократия прежде всего» европейским странам стоит учитывать вопрос о соблюдении прав человека и свободных выборах в любом диалоге или соглашении с Кремлем. Начать такую политику следует с приостановки проекта газопровода «Северный поток-2». Европейское объединение также собирается подготовить план по сокращению закупок российских нефти и газа.

Американцы также готовятся вмешиваться во внутренние дела России во время грядущих выборов:

https://lenta.ru/news/2021/05/17/prankeri/

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) притворились бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и ее помощником и поговорили с руководством NED — «Национального фонда в поддержку демократии» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России). Запись их беседы опубликована на YouTube.

Президент фонда Карл Гершман рассказал пранкерам о том, что NED внимательно следит за деятельностью российской оппозиции. Это движение, по его мнению, возглавляет Леонид Волков — руководитель региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам Гершмана, у новой администрации США есть «огромная готовность помочь» российской оппозиции. «Это, конечно, не может не радовать, но России предстоят тяжелые испытания. Они сфокусировались на грядущих выборах в думу в сентябре. Затем будут крайне важные выборы [президента России] в 2024-м», — сказал глава NED.

Во время беседы Гершман также заявил, что в России у фонда есть «очень активная программа по всей стране». Вице-президент NED по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг назвала эту программу очень глубокой и широкой, а также сообщила, что она работает «в провинциях, областях, за пределами Москвы».

3. 90-летняя Сюзанна Масси, православная американка, захотела получить российское гражданство:

https://regnum.ru/news/polit/3270390.html

Бывшая сотрудница Государственного департамента США, экс-советница президента США Рональда Рейгана — Сюзанна Масси попросила президента Российской Федерации Владимира Путина дать ей российское гражданство. Об этом Масси сказала в эфире телеканала НТВ.

«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — сказала Масси.

Она утверждает, что посвятила много лет для сближения народов США и России, и поэтому хотела бы остаться в Российской Федерации для продолжения своего дела.

При этом Масси отметила, что в Соединенных Штатах её, скорее всего, сочтут предателем.

«Я знаю, что они будут говорить: что я — traitor [предатель]. Я человек, который против Америки», — сказала она.

Известно, что Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Она окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. В период с 1984 по 1988 годы она была советником президента США Рональда Рейгана по вопросам СССР.

Сама Масси рассказывала, что Рейган встречался с ней не менее 17 раз, причем довольно часто — наедине. Президент США расспрашивал Масси о русской культуре. Именно от нее он узнал поговорку «Доверяй, но проверяй», которая прочно вошла в обиход американской дипломатии.

Госпожа Масси действительно много сделала для потепления отношений горбачёвского СССР и США. Это принесло нам как минусы, так и плюсы (например, в виде упрощения импорта технологий, приезда в Россию западных туристов, появления у нас столь полюбившегося советским людям Макдональдса).

Удручает, что многие российские комментаторы в Интернете выступили против гражданства для Масси, либо против ускоренной его выдачи в обход общих правил:

https://regnum.ru/news/polit/3270532.html

Мол, зачем нам эта 90-летняя бабуля, всю жизнь потратившая на изучение русской истории и культуры, подавайте нам лучше молодых и перспективных. А то к нам уже приехали Сигал и Депардье.

Однако госпожа Масси вряд ли сумеет заработать на получении российского гражданства, скорее это просто порыв души.

Такое скептическое отношение к людям, искренне желающим стать россиянами, вряд ли способствует росту миграции в Россию с Запада. А ведь с учётом того, что жизнь в США и некоторых частях Западной Европы становится менее комфортной для значительной части белых людей, многие были бы не прочь переехать к нам, в свободную и справедливую страну.

Западные СМИ будут всячески осуждать таких мигрантов, создавая вокруг них атмосферу нетерпимости (вот уже и госпожа Масси говорит, что её назовут «предателем»). Глупо будет, если мы поступим так же.