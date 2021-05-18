 

В Подмосковье увидели дикого медведя

18.05.2021, 20:20, Разное
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В подмосковной деревне Васильково Сергиево-Посадского городского округа заметили дикого медведя. Он купался в луже на обочине дороги.

Животное не опасалось людей и вело себя непринуждённо, поэтому очевидцы решили, что косолапый сбежал из цирка или частного зоопарка. Однако установить хозяев лесного зверя так и не удалось, а сам медведь вскоре скрылся. Вскоре выяснилось, что местные егеря ещё в прошлом году обнаружили в районе целую медвежью семью: медведицу и двоих медвежат. Прежде считалось, что медведи покинули регион ещё в середине прошлого столетия, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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