 

В России хотят создать список опасных цифровых ресурсов

18.05.2021, 20:20, Разное
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Комиссия Совета Федерации России по защите государственного суверенитета хочет создать список опасных цифровых ресурсов. Об этом заявил председатель комиссии, сенатор Андрей Климов.

Климов сообщил, что работу над списком планируют завершить к сентябрю. По мнению парламентария, в российское законодательство также необходимо внедрить понятие цифрового суверенитета. Помимо этого комиссия разработает “дорожную карту” по защите несовершеннолетних от пагубного влияния цифровых платформ, сообщает Vse42.ru.



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