Некоторые женщины в 50 лет чувствуют себя молодыми, а есть те, которые в 30 уходят “на пенсию”: 9 тревожных звоночков

Некоторые представительницы прекрасного пола до преклонных лет ощущают молодость. Однако есть и те, кто в тридцать лет уже морально готов уйти на пенсию. Вот несколько признаков психологической старости, которые помогут распознать в себе старушку.

Вечное недовольство

Бывает так, что все вокруг вас раздражает. Ощущается недовольство практически на каждом шагу. В любую минуту возникает готовность начать конфликт, поскольку кажется, что окружающие относятся не так, как женщина того заслуживает. Дама постоянно жалуется на жизнь и ходит с недовольным лицом. Не стоит портить себе настроение мелочами, которые не имеют никакого значения. Нужно быть молодой и легкой и заняться тем, что действительно нравится и радует в жизни.

Стремление выглядеть моложе

Речь идет не о тех стильных вещах, которые любую зрелую женщину сделают эффектной. Речь о той одежде, которая больше подходит молодежи. Это короткие юбки и шорты, рваные джинсы, дополняют странный образ яркий макияж и чрезмерно креативная прическа. Нет ничего более нелепого, чем несвоевременность. Ошибочно полагать, что в такой подростковой одежде можно выглядеть молодо. Лучше подобрать стильные вещи, которые идеально смотрятся на фигуре и соответствуют возрасту.

Скучный гардероб

Есть категория женщин, которые впадают в другую крайность. Они выбирают мешковатую одежду скучных тонов (черную, серую и пр.). Останавливают свой выбор на бесформенный вещах, которые не только подчеркивают возраст, но и откровенно старят. Дополняет унылый вид примитивная прическа (можно сказать, что ее попросту нет, поскольку ее нельзя даже назвать) и отсутствие макияжа. Это недопустимо в любом возрасте, даже если вам не 50, а 90. Все равно стиль должен присутствовать.

Увлечение телешоу

Телевизионные шоу созданы для того, чтобы люди испытывали сильные эмоции. В нормальной «дозировке» это допустимо. Однако если просмотры бесконечны и они забирают практически все время, так быть не должно. Даже в преклонном возрасте можно найти себе более полезное занятие, чем обсуждение чужих проблем.

Неподдельный интерес к окружающим

Некоторые женщины практически не могут жить без того, чтобы не услышать какой-то сплетни. Им неважно, о ком идет речь: о звезде экрана или однокласснице. Главное, что при этом они не только слушают, а распространяют и даже добавляют от себя некоторые детали. Или становятся на сторону совершенно неизвестного человека, а затем рьяно доказывают его правоту. В итоге дама полностью забывает о собственных проблемах и практически живет чужой жизнью.

Бабушки у подъезда

В прошлом веке бабушки, сидящие у подъезда, являлись постоянными контролирующими органами всего дома. К сожалению, сегодня таких дам тоже хватает. Кто куда пришел и кто с кем вышел, вышла ли соседка замуж и какую по счету купил себе сосед машину – все это они знают. Не стоит тратить свою жизнь на то, чтобы рыться в чужом «грязном белье». Это не только способствует негативному типу мышления, но и отчасти разлагает психику (появляется зависть, злорадство, желание отомстить и пр.).

Сравнение в пользу прошлого

Женщины, у которых наступила психологическая старость, всегда сравнивают старые и сегодняшние времена. Им кажется, что раньше все было намного лучше. Конечно, было по-другому, но иначе ведь нельзя, жизнь не стоит на месте. К тому же это было время их молодости, поэтому даже проблемы казались пустяковыми. В этом и вся разница.

Идеальная хозяйка

Есть категория женщин, которые к своему возрасту действительно стали отменными хозяйками. Это является похвальным в том случае, если никому не мешает. А если у дамы постоянно возникает желание сделать замечание, а она сама целыми днями бьется за то, чтобы в доме не было ни одной пылинки, это уже неправильно. Лучше, вместо того чтобы обслуживать всю семью и требовать от домочадцев ответных действий, привести в порядок себя (в первую очередь, позаботившись о своем здоровье). Видеть красивую, молодую и веселую маму и бабушку намного приятнее, чем иметь дело с постоянно ворчащей старухой.

Любовь к очередям

Если есть желание пообщаться где-то в очереди или попасть в места скопления чего-то ждущего большого количества народа, это значит, пора брать себя в руки. Не нужно сдаваться годам, веселее и легче жить, когда душа молода и есть желание радоваться всему, что окружает.