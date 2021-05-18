 

СК возбудил дела после ДТП с 17-летним водителем в Москве

18.05.2021, 20:06, Новости дня
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После ДТП с 17-летним водителем на Волгоградском проспекте в Москве возбуждены уголовные дела, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего) и статьей 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения)», – цитирует ее РИА «Новости». Она уточнила, что в ДТП пострадали пять человек.

Также она добавила, что молодой человек купил автомобиль в интернете.

«В ходе допроса молодой человек пояснил, что увидел объявление о продаже автомобиля на одном из сайтов, после чего, скрыв от родителей, договорился о его приобретении», – сказала Иванова. Она отметила, что продавец перед продажей не спросил документы у подростка.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что в Москве водитель «Жигулей» выехал на тротуар и сбил четырех человек. 17-летний виновник ДТП водительского удостоверения не имеет. СК сообщил, что все четверо госпитализированы.



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