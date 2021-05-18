Захарова объяснила, как Киеву стоит назвать помощь РФ в вывозе украинцев из Непала

Помощь РФ при вывозе граждан Украины называется «ответственным поведением», объяснила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе.

Посольство РФ совместно с Русским домом в Катманду организовали специальный рейс «Аэрофлота» для вывоза из Непала 219 россиян, также из страны вылетели граждане Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Азербайджана, Польши, Литвы, Мальты и 10 граждан Украины.

Захарова в своем Facebook отметила, что в то время как все благодарят за помощь, «киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз».

«Глава МИД Украины Кулеба, комментируя вывоз украинцев из Непала, заявил: «Там, кстати, была очень интересная еще история с российским трюком. Российский представитель от имени «Аэрофлота» начал предлагать всем приобрести билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было, но уже РФ начала себя позиционировать как спаситель всех граждан, независимо от их национальности и гражданства». Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан, независимо от национальности и гражданства, и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему Вы не подобрали нужное словосочетание – его нужно знать», – написала дипломат.

Между тем Захарова отметила, что российский посол в Непале Алексей Новиков «вновь творит чудеса». «Тот самый посол Алексей Новиков, который год назад разбил в Катманду палаточный лагерь для соотечественников, которых пандемия застигла врасплох. Спасибо всему коллективу российского посольства и, конечно, непальским коллегам за содействие в возращении россиян», – отметила она.

Напомним, 3 мая власти Непала приняли решение о приостановке международного и внутреннего авиасообщения в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19, россиянам рекомендовали оперативно покинуть страну.