Нарышкин: Неприятие санкций Запада против РФ может перерасти в ненависть

Россияне воспринимают санкции Запада как неправовые и враждебные действия, неприятие может перерасти в ненависть, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Мы воспринимаем их (санкции) как неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия. Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза», – цитирует ее слова РИА «Новости».

Он также добавил, что «из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться».

Нарышкин отметил, что это все «чревато очень негативными последствиями, существенным осложнением международной обстановки, которая, безусловно, отразится и на общем уровне безопасности, и на уровне стратегической стабильности».

Он обратил внимание на то, что РФ будет строго и последовательно отстаивать свои национальные интересы, но в рамках международного права.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.