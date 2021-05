Елена Ильиных – в главной роли, Сергей Полунин – режиссер: новый клип певицы Sia

Несколько минут назад на официальном YouTube-канале австралийской певицы Sia состоялась премьера клипа на ее трек Music из восьмого студийного альбома Music — Songs From And Inspired By The Motion Picture. “Станцевать” музыку певица доверила олимпийской чемпионке по фигурному катанию Елене Ильиных. Кстати, креативным продюсером и режиссером нового видео стал Сергей Полунин – для него клип стал дебютной режиссероской работой. Съемки танцевального видео проходили в Майями и на Аляске. Причем на замерзшем озере фигуристке пришлось танцевать в легком лиловом платье Dolce & Gabbana, что было довольно рискованно.

В основу сюжета клипа легла история сильного человека, эмоции и чувства которого выражаются через танец и музыку. Не сдаваться, верить в себя и идти к своей цели – таков посыл клипа. Исцеляющая сила любви и важность поддержки сообщества – эти темы, в целом, основные в новой пластинке автралийки из 14 композиций. Кстати, на создание альбома Sia вдохновила ее первая режиссерская работа – фильм “Мьюзик”, который получил две номинации на “Золотой глобус”. В записи альбома приняли участие Дэвид Гетта, Labrinth и Burna Boy, а соавтором одной из песен стала Дуа Липа.

Елена Ильиных

Песни Sia – особый мир, который покорил сердца миллионов слушателей, это фейерверк эмоций и чувств. Возможность прикоснуться к этому прекрасному миру музыки и поделиться своей историей – это огромный кредит доверия нашей команде. Для нас было важно, чтобы каждый кадр, каждое движение, каждый взгляд зритель пропустил через себя. Мы были всем сердцем настолько увлечены процессом, что даже самые смелые идеи для съемок легко реализовывались. Это было прекрасное приключение!, – прокомментировала клип со своим участием Елена.

Сергей Полунин, кстати, уже был на месте своей супруги: несколько лет назад он станцевал в клипе певца Hozier – Take me to church. Вот как сейчас артист балета комментирует творческую работу Елены:

Я очень верю в талант Елены и вижу в ней глубину. Я надеюсь, что видео станет для неё отправной точкой в достижении новых целей и высот. Я благодарен вселенной за то, что всё стало возможным и такие артисты собрались вместе.